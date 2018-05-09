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ВИДЕО: трейлер самого дорогого фильма в истории эстонского кино

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

В феврале 2019 года выйдет самый дорогой в истории эстонского кинематорафа фильм по первой части романа Антона Хансена Таммсааре "Правда и справедливость". Эпическое кинополотно входит в юбилейную кинопрограмму ЭР100.

Смотрите ниже трейлер к предстоящей премьере. "Правда и справедливость" станет самым высокобюджетным фильмом в истории эстонского кино - почти 2,5 млн евро.

Комментарий экспертной комиссии к проекту фильма "Правда и справедливость» (сценарист и режиссер Танель Тоом).

Перевод непростого и объемного литературного произведения на язык кино можно считать на редкость удавшимся. Автор сохранил размер первоначального текста, временную шкалу и стиль, при этом создав, однако, совершенно самостоятельный и целостный кинематографический почерк. В качестве основной темы повествования выступает чередование работы и семьи – через многослойные и усложненные отношения, фабулы и подфабулы. Структура сценария и способ обращения с темой оставляют свежее и современное впечатление, а диалог точен, достоверно передает дух той эпохи и временами неожиданно юмористичен. Сюжет мастерски выстроен и населен персонажами, а также выполнен в стиле вестерна, когда план периодически становится очень крупным и приобретает философское измерение – здесь противостоят люди и природа. Особенно живо передана сама местность Варгамяэ, которая может быть высокомерной, угрожающей, сотрудничающей и противоборствующей.

«Правда и справедливость», премьера в феврале 2019 года

  • Производство: Allfilm
  • Сценарист-режиссер: Танель Тоом
  • Продюсер: Иво Фельт
  • Оператор: Рейн Котов
  • Художник: Яагуп Роомет
  • В ролях: Прийт Лоог, Майке Шмидт, Прийт Выйгемаст, Эстер Кунту
  • Бюджет: 2 430 000 евро, поддержка Эстонского института кино состаляет 2 187 000 евро.

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