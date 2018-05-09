ВИДЕО: трейлер самого дорогого фильма в истории эстонского кино

Перевод непростого и объемного литературного произведения на язык кино можно считать на редкость удавшимся. Автор сохранил размер первоначального текста, временную шкалу и стиль, при этом создав, однако, совершенно самостоятельный и целостный кинематографический почерк. В качестве основной темы повествования выступает чередование работы и семьи – через многослойные и усложненные отношения, фабулы и подфабулы. Структура сценария и способ обращения с темой оставляют свежее и современное впечатление, а диалог точен, достоверно передает дух той эпохи и временами неожиданно юмористичен. Сюжет мастерски выстроен и населен персонажами, а также выполнен в стиле вестерна, когда план периодически становится очень крупным и приобретает философское измерение – здесь противостоят люди и природа. Особенно живо передана сама местность Варгамяэ, которая может быть высокомерной, угрожающей, сотрудничающей и противоборствующей.