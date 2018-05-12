В кинотеатре Apollo в Нарве состоится спец-показ документальной картины «Корни»

Кинолента «Корни» создана 6 женщинами-документалистами Эстонии. Картина представляет сборник из 6 женских искренних историй о любви, потере, воспоминаниях и тоске. По словам эксперта в области документального кино Института кинематографии Эстонии Каареля Куурмаа, фильм «Корни» похож на шесть страниц из дневника, которые рассказывают о любимых, близких, погибших, оставшихся и тех, кто еще не пришел в нашу жизнь. О сомнениях, смелости и любви.