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  • В кинотеатре Apollo в Нарве состоится спец-показ документальной картины «Корни»

В кинотеатре Apollo в Нарве состоится спец-показ документальной картины «Корни»

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ФОТО: pixabb

На второй неделе проката документальная лента «Корни» была показана в кинотеатрах Эстонии – Тарту, Пярну, Вильянди, Пиуза Курессааре. 16 мая, в среду, в 18.45 фильм будет представлен в Нарве в кинотеатре Apollo. После киносеанса режиссер Алена Суржикова ответит на вопросы публики.

Кинолента «Корни» создана 6 женщинами-документалистами Эстонии. Картина представляет сборник из 6 женских искренних историй о любви, потере, воспоминаниях и тоске. По словам эксперта в области документального кино Института кинематографии Эстонии Каареля Куурмаа, фильм «Корни» похож на шесть страниц из дневника, которые рассказывают о любимых, близких, погибших, оставшихся и тех, кто еще не пришел в нашу жизнь. О сомнениях, смелости и любви.

Фильм снят к 100-летию Эстонской Республики.

Фильм „Корни“ демонстрируется с субтитрами на русском и английском языках. 

Создатели и авторы:

ПОЭМА О ЛЮБВИ / режиссер Нора Сярак

ОЖИДАНИЕ ЧУДА / режиссер Алена Суржикова

МАТЕРИНСКИЙ КАМЕНЬ / режиссер Керсти Уйбо

40 ЛЕТ СПУСТЯ / режиссер Мооника Сийметс 

С МАТЕРЬЮ В МОНАСТЫРЕ / режиссер Анна Хинтс

МОЯ ПЛОТЬ И КРОВЬ / режиссер Хейлика Пикков

Фото c премьеры фильма «Корни» в кинотеатре Apollo Solaris (Автор: EV100) https://www.flickr.com/photos/ev100/sets/72157695745943714

Продюсер фильма Юло Пикков, автор анимации Ану-Лаура Туттелберг, оригинальная музыка -Маарья Нуут и Хендрик Кальюярв. Производство фильма Silmviburlane OÜ.

Трейлер фильма

https://youtu.be/QFCLM_Tri_s

Дополнительная информация:

 Ольга Корнейчик

+372 56 2011 19

olga@rusmedia.ee

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