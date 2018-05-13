День матери соберет звезд на площади Вабадузе

«Лучший подарок для мам – это объятия и вместе проведенное время», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «Празднование Дня матери начнется с общеэстонского похода с детскими колясками. А в полдень на площади Вабадузе начнется концерт ЭР100, подпевать исполнителям или танцевать можно будет как на центральной площади Таллинна, так и дома у телевизоров по всей Эстонии», – добавил Кастерпалу.

По словам председателя правления Общества мужской песни Эстонии Хирво Сурва, по традиции, День матери будет наполнен музыкой. «Наряду с уже любимыми детскими песнями на посвященном мамам концерте прозвучат и новые произведения для детей и мам, которые исполнят Ленна Куурмаа, Отт Лепланд, Яан Пехк, Ээва Тальси, Лийзи Койксон, Ялмар Вабарна и другие», – добавил Сурва.

По словам руководителя редакции передач о стиле жизни Эстонской национальной телерадиовещательн корпорации (ERR) Кармель Килланди, 13 мая программа канала ETV будет посвящена Дню матери, а концерт на площади Вабадузе будет показан в прямом эфире.

Вместе с популярными артистами на концерте выступят общеэстонский хор мальчиков «Kalev» Общества мужской песни Эстонии, квинтет хора мальчиков Национальной оперы «Эстония», мужской хор Таллиннского университета, Общеэстонский молодежный симфонический оркестр и хоры песенной студии Эстонского радио.

На концерте с приветственной речью выступит президент Керсти Кальюлайд, а Союз женщин Эстонии объявит имя Матери года 2018. Концерт в честь дня матери организуют Общество мужской песни Эстонии.

Поход с детскими колясками ЭР100