В походе с детскими колясками в честь Дня матери приняли участие сотни людей

«Вместе с более чем 600 участниками походов дан замечательный старт празднованию Дня матери», – сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. «Я рад, что многим семьям понравилась новая идея походов с детскими колясками, и они пришли насладиться вместе погодой и компанией друг друга. Благодарю всех участников, а также организаторов массовых спортивных мероприятий и городские муниципалитеты, которые подарили походы с детскими колясками к юбилею Эстонии», – добавил Кастерпалу.

Первый общеэстонский поход с детскими колясками прошел в шести городах Эстонии: в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

В число организаторов общеэстонского похода с детскими колясками в честь Дня матери вошли НКО «Spordiürituste Korraldamise Klubi», город Раквере, фонд «Narva linna arendus», НКО «Spordiklubi Raudmees», Сааремааская спортивная школа, Вильяндиский велосипедный клуб в сотрудничестве с Вильяндиской спортивной школой и организатором забега вокруг озера Мати Юриссоном.