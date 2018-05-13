ФОТО: День матери ЭР100 на площади Вабадузе

На посвященном мамам концерте наряду с уже любимыми детскими песнями прозвучали и новые произведения для детей, которые исполнили Ленна Куурмаа, Отть Лепланд, Яан Пехк, Ээва Тальси, Лийзи Койксон, Лийз Лемсалу, Биргит Саррап, Таави Отсус и Ялмар Вабарна. Вместе с артистами выступили общеэстонский хор мальчиков «Kalev» Общества мужской песни Эстонии, квинтет хора мальчиков Национальной оперы «Эстония», мужской хор Таллиннского университета, Общеэстонский молодежный симфонический оркестр и хоры песенной студии Эстонского радио.

На концерте с приветственной речью выступила президент Эстонской Республики, а Союз женщин Эстонии присвоил титул «Мать года 2018» Сигне Фалькенберг.

Перед началом концерта впервые в честь Дня матери состоялся общеэстонский поход ЭР100 с детскими колясками в шести городах Эстонии: в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди. В походах приняли участие семьи с детьми, которые могли преодолеть дистанцию в колясках, рюкзаках-переносках, своим ходом или любым другим способом.