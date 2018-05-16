Весной юбилейного года в Эстонии будет посажено более 20 дубрав ЭР100

«Общеэстонская акция по созданию дубовых парков ЭР100 уже стартовала, свою юбилейную дубраву получит каждый уезд Эстонии. На текущей неделе толоки по посадке пройдут в волости Муствеэ Йыгеваского уезда, в волости Мярьямаа Раплаского уезда, в городе Пайде в Ярвамаа, в городе Кейла Харьюского уезда и в Сангасте, Валгамаа», – отметила руководитель проекта Государственной канцелярии «100 дубов для Эстонии» Мари Валгепеа.

Юбилейной весной сезон посадок начался 1 мая с создания парка Оякалда, находящегося в городе Синди, где было высажено 100 дубовых саженцев. В каждом уезде к инициативе «100 дубов для Эстонии» присоединилось по крайней мере одно местное самоуправление, в результате сотрудничества местных самоуправлений с детьми в общей сложности будет посажена 21 юбилейная дубрава. Сажать дубы и высаживать дубравы приглашаются все частные лица и организации как в Эстонии, так и за границей.

«Посадкой своего дуба ЭР100 или высадкой дубравы можно преподнести на столетие Эстонской Республики символический подарок, который останется в веках», – сказала Мари Валгепеа. «К инициативе присоединились частные лица, семьи, местные сообщества, организации и предприятия. На прошлых выходных Swedbank Eesti разбил дубовый парк с 2400 деревьями в Куртна, Ида-Вирумаа, юбилейные дубравы ЭР100 уже высажены также в Швеции и Голландии», – добавила Валгепеа.