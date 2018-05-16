Весной юбилейного года в Эстонии будет посажено более 20 дубрав ЭР100

В мае и июне юбилейного года тысячи дубовых саженцев, выращенных детьми и молодежью, будут посажены в разбиваемых в честь ЭР100 дубовых рощах. Всего в рамках подарка Государственной канцелярии «100 дубов для Эстонии» будет высажено более 20 дубрав ЭР100.
«Общеэстонская акция по созданию дубовых парков ЭР100 уже стартовала, свою юбилейную дубраву получит каждый уезд Эстонии. На текущей неделе толоки по посадке пройдут в волости Муствеэ Йыгеваского уезда, в волости Мярьямаа Раплаского уезда, в городе Пайде в Ярвамаа, в городе Кейла Харьюского уезда и в Сангасте, Валгамаа», – отметила руководитель проекта Государственной канцелярии «100 дубов для Эстонии» Мари Валгепеа.
Юбилейной весной сезон посадок начался 1 мая с создания парка Оякалда, находящегося в городе Синди, где было высажено 100 дубовых саженцев. В каждом уезде к инициативе «100 дубов для Эстонии» присоединилось по крайней мере одно местное самоуправление, в результате сотрудничества местных самоуправлений с детьми в общей сложности будет посажена 21 юбилейная дубрава. Сажать дубы и высаживать дубравы приглашаются все частные лица и организации как в Эстонии, так и за границей.
«Посадкой своего дуба ЭР100 или высадкой дубравы можно преподнести на столетие Эстонской Республики символический подарок, который останется в веках», – сказала Мари Валгепеа. «К инициативе присоединились частные лица, семьи, местные сообщества, организации и предприятия. На прошлых выходных Swedbank Eesti разбил дубовый парк с 2400 деревьями в Куртна, Ида-Вирумаа, юбилейные дубравы ЭР100 уже высажены также в Швеции и Голландии», – добавила Валгепеа.
О высадке дубового парка или посадке дерева просим сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: https://www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.