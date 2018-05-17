В Сибири юбилей Эстонии отмечается масштабными днями культуры

«Для сотого дня рождения Эстонской Республики важно, чтобы празднование затронуло и тех имеющих отношение к Эстонии людей, которые живут за пределами страны», – сказал руководитель масштабных событий ЭР100 государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

«Дни эстонской культуры в Сибири соберут представителей эстонских сообществ России, вместе они отметят юбилейный год Эстонской Республики интересной программой», – добавил Кастерпалу. Театр R.A.A.A.M. организует в рамках Дней эстонской культуры свой первый международный фестиваль. «Изначально мы планировали организовать в Красноярске только несколько гастрольных представлений, но на сегодняшний день Дни эстонской культуры в Сибири превратились в, крупнейшее событие ЭР100 в России», – сказал руководитель и продюсер театра R.A.A.A.M. Мярт Меос.

С 16 по 20 мая в Красноярском молодежном театре можно будет увидеть две постановки театра R.A.A.A.M. на эстонском языке: «Оборотень» А.Кицберга и «Феномен» Х.Бойчева. Минусинский драматический театр покажет постановку Алексея Песегова «Оттенки», созданную по мотивам одноименной новеллы А.Х.Таммсааре. Также в мероприятии примет участие Хейно Сельямаа с его знаменитым Театром в чемодане, который покажет детям в общей сложности шесть представлений.

На днях культуры пройдет и театральная лаборатория Олега Лоевского, которая будет основываться на эстонской драматургии. В Доме кино пройдет специальная программа, в ходе которой будут показаны эстонские фильмы «Тайное общество Супилинна» и «Последняя реликвия». Художественные выставки представят Тауно Кангро и Эрвин Ыунапуу, также будут представлены документальные фотовыставки о народности Сету и эстонцах Сибири.

Фестиваль завершится 20 мая приемом посла Эстонии Арти Хильпуса и концертом в зале Красноярской филармонии, на это мероприятие отпраздновать юбилейный год Эстонской Республики приглашены гости со всей России. На церемонии закрытия выступят ансамбль из Южной Эстонии Mahmõr и духовой оркестр из Верхнего Суэтука.