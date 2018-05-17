Это интересно: на площади Вабадузе открыта выставка «Прежде и сейчас»

На площади Вабадузе выставлено 36 архивных фотографий и 36 новых снимков, в основном на них изображен Старый город. Выставка открывает возможность сравнить улицы, дома, людей в Таллинне начала ХХ века и современных. Несмотря на мировые войны и смены государственного порядка, большая часть запечатленных на архивных снимках мест осталась узнаваемой.

Данная выставка – первый совместный проект Таллинна, Риги и Вильнюса в честь столетия независимости республик. Соответствующие экспозиции из Риги и Вильнюса прибудут в Таллинн к 20 августа. Таллиннская экспозиция уже побывала в Риге, а в июле она отправится в Вильнюс. В числе праздничных мероприятий также концерты и оформление цветочных клумб в цветах национальных флагов.