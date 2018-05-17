«Юбилейная весна 2018» представит публике лучшие художественные произведения года

На XVIII годовой выставке Союза художников Эстонии «Юбилейная весна 2018», организуемой в честь 100 дня рождения Эстонии и 75-летнего юбилея союза художников, будут представлены выполненные в 2017 и 2018 годах произведения живописи, графические работы, скульптуры, инсталляции, фотографии и работы цифровой печати 106 художников. В числе прочих на выставке можно будет увидеть произведения Аугуста Кюннапу, Маарит Мурка, Тийта Пяэзуке и Райта Пряэтса, а также работы магистров Эстонской художественной академии, выполненные под руководством Кристи Конги и Мерике Эстна.

По словам руководителя Таллиннского дома искусства Тааниэля Раудсеппа, конкуренция была в этом году беспрецедентно высокая, и жюри пришлось сделать свой выбор среди 230 художников. «Выставка является особенной в нескольких смыслах: экспозиция сосредоточена на представлении художников и позволяет каждой из работ находиться в центре внимания», – описывает Раудсепп построение выставки и добавляет, что впервые выставочные работы представлены в формате ярмарки. «Я уверен, что наслаждение искусством делает нашу жизнь богаче и счастливее. Поэтому со своей стороны мы желаем способствовать приобретению искусства и поддержать таким образом художников», – отмечает Раудсепп. «Выставка будет очень интересная, приходите, украсьте свою жизнь и приобретите произведение искусства!» – добавляет Раудсепп.

В честь столетия Эстонской Республики посетители весенней выставки смогут впервые выбрать наиболее понравившиеся работы. Премию любимца публики в размере 5000 евро предоставят коллекционеры искусства и меценаты Рийво Антон, Айвар Берзин, Яан Маницки, Тийт Пруули и Райн Тамм. Проголосовать за понравившееся произведение можно будет начиная с 18 мая в Таллиннском доме искусства и на веб-странице современного искусства NOAR.EU.