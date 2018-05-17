Эстонский дизайн и архитектура будут достойно представлены в Венеции

Эстонский центр архитектуры покажет в Венеции выставку "Хрупкий монумент", которая изучает политизированность архитектуры через призму монументов и повседневного городского пейзажа, противопоставляя две противоположности - хрупкость и монументальность. Классический монумент представляет власть четко и ясно, но не всеобъемлюще. Идея хрупкого монумента, напротив, полна противоречий, разносторонности и скрытых смыслов, того, чего нет у монумента классического. Курируют содержание эстонского павильона молодых архитекторы Лаура Линси, Роланд Реэмаа и Тадеуш Жиха.

Тема Венецианской архитектурной биеннале 2018 года — «Свободное пространство» (Freespace). Тема свободного пространства посвящена щедрости духа и чувству гуманности, которые лежат в основе архитектуры, фокусируясь на качестве самого пространства. Она дает возможность подчеркнуть дары природы — солнечный и лунный свет, воздух, гравитацию, материалы: природные и искусственные; поощряет рассматривать новые способы мышления, новые способы познания мира, поиска решений, в которых архитектура обеспечивает благосостояние и достоинство каждого гражданина нашей хрупкой планеты. Архитектурная биеннале 2018 должна будет представить фундаментальный потенциал архитектуры для воспитания и поддержания значимых контактов между людьми и пространством. Кураторы приглашают всех участников и национальные павильоны привезти в Венецию свои «свободные пространства», чтобы вместе раскрыть их разнообразие, специфичность и непрерывность в архитектуре. Архитектурная биеннале пройдет в Венеции с 25 мая по 25 ноября 2018 года.