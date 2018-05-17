Художники вмешаются в постоянную экспозицию музея в Нарва-Йыэсуу

Программа дня 19 мая:

11.00 автобус отправляется из Таллинна в Нарва-Йыэсуу

14.00–16.00 пешая экскурсия «Открытые дома» с Мадисом Туудером

17.00 открытие выставки «Отдых – это работа» в Краеведческом музее Нарва-Йыэсуу

19.00 Ночь музеев – тур по выставке в сопровождении художников на эстонском и русском языках

19.00 автобус возвращается в Таллинн, ориентировочное прибытие в 21.30

Ночь музеев продлится до 22.00!

Путёвка в Нарва-Йыэсуу из Таллинна стоит 10€, зарегистрироваться можно по адресу ev100@cca.ee и по телефону +372 5109125.

P.S. По возможности возьмите с собой бутерброды, так как по прибытию сразу же начнется экскурсия! Позже будет время для ознакомления с местными кафе и ресторанами.

Открытые дома номер 37: Нарва-Йыэсуу

Переменчивые политические и экономические условия оставили в Нарва-Йыэсуу много интересных построек из разных периодов, многие их которых пустуют или превратились в руины.

Пешая экскурсия начнется с межколхозного комплекса санатория, который стал флагманом индустрия отдыха в советское время. Сегодня действующим является только главный корпус (архитекторы Николай Кусмин, Манивалд Ноор, 1961). Будут рассмотрены - IV корпус базы отдыха Совета Министров ЭССР (Марика Лыоке, 1980), «Тервисехалл» (Тоомас Рейн, 1985), так же III cпальный комплекс (Элл Вяяртныу, 1974).

После чего продолжится движение по Айа, когда-то самому элитарному променаду, в сторону базы отдыха «Мереранна» (Пяртел Тарвас, Хельги Маргна, 1969-1976), которое относилось когда-то к Министерству атомной энергетики и промышленности СССР. По пути можно будет увидеть сохранивший первозданный вид детский лагерь химического комбината Силламяе (Ковальчук, 1974). По улице А. Хана от дома отдыха в сторону городского парка можно увидеть руины курзала (Мариан Лялевич, 1913) царских времён, символа курорта той эпохи.

Экскурсию поддерживает фонд "Капитал культуры".

Отдых – это работа

В рамках проекта «Художники в коллекциях» Аэт Адер и Лаур Кауниссаре создают экспозицию, связанную с Нарва-Йыэсуу как с современном местом отдыха –, период, когда отдых пересекается с рабочими буднями. Совместно с фотохудожником Дианой Таманой была создана фотосерия о сегодняшних SPA Нарва-Йыэсуу: Ноорус, Мересуу и Санаторий Нарва-Йыесуу. На двух верандах краеведческого музея, которые обычно не предстают публике в таком виде, помимо фотосерии будут показаны объекты, связанные с современной культурой отдыха. На выставке будет представлен как мир отдыхающих, так и будни работников, сосредоточенные на межвременной солидарности, объединяющей нас в рабочем порыве и жажде отдыха.

Проект, созданный специально к столетию Эстонской республики, объединит современных художников с (малыми) музеями по всей стране. Цель проекта привлечь внимание к культурному наследию, связать его с современностью и предложить новые способы его осмысления. В рамках проекта художники находились в резидентуре выбранного ими музея около двух недель, где они обстоятельно ознакомились с историей музея, его собраниями и повседневной работой. Результат проекта ‒ это десять разных выставок, вмешательство в постоянную экспозицию или новое прочтение собраний музея. На Западе это достаточно распространённая практика, когда художник работает с коллекциями или с архивами, но в Эстонии это первая подобная попытка создать новые связи и целостность между разными сообществами.