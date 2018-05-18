Юбилейная декада славянской культуры посвящена столетию Эстонской Республики

С 18 по 27 мая в Центре русской культуры в десятый раз пройдут масштабные Дни славянской письменности и культуры, традиционно включая в себя базовые дни cлавянских национальностей - русский, белорусский и украинский, концерт православных духовных песнопений, концерты классической и народной музыки. Дополняют программу лекции, выставки и другие тематические мероприятия, передает пресс-служба ЦРК.

24 мая во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и культуры, как великий день единения всех славян. Это день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, принесших на славянскую землю письменность и приобщивших славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Время показало, что Дни славянской письменности и культуры имеют большое значение для нашей столицы, так как объединяют людей, наглядно показывая, что славяне на эстонской земле помнят и чтут свои корни, свои традиции, что славянские народы, живущие здесь, открыты всему миру и что границы и расстояния не помеха для тех, кто любит творчество.