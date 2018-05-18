Юбилейная декада славянской культуры посвящена столетию Эстонской Республики

В столичном Центре русской культуры начались дни славянской культуры и письменности. Мероприятие отмечает собственный десятый юбилей, а организаторы посвятили его юбилею Эстонской Республики. Читайте подробнее о предстоящих событиях ниже.
С 18 по 27 мая в Центре русской культуры в десятый раз пройдут масштабные Дни славянской письменности и культуры, традиционно включая в себя базовые дни cлавянских национальностей - русский, белорусский и украинский, концерт православных духовных песнопений, концерты классической и народной музыки. Дополняют программу лекции, выставки и другие тематические мероприятия, передает пресс-служба ЦРК.
Все мероприятия Дней славянской письменности и культуры - 2018 посвящаются 100-летию Эстонской Республики.
24 мая во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и культуры, как великий день единения всех славян. Это день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, принесших на славянскую землю письменность и приобщивших славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Время показало, что Дни славянской письменности и культуры имеют большое значение для нашей столицы, так как объединяют людей, наглядно показывая, что славяне на эстонской земле помнят и чтут свои корни, свои традиции, что славянские народы, живущие здесь, открыты всему миру и что границы и расстояния не помеха для тех, кто любит творчество.
Организатор мероприятий: Культурное объединение «Кирилл и Мефодий» совместно с Центром русской культуры.
Мероприятия поддерживают: Центр русской культуры, Таллиннский департамент культуры, Фонд интеграции. Министерство Культуры ЭР.
Программа Дней славянской письменности и культуры 2018
- 18 мая в 13.00 - Открытие Дней славянской письменности и культуры.
- "Вечные образы и символы русской литературы" - свободный диалог о русской словесности. Сергей Владимирович Федоров, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
- 18 мая в 16.00 - открытие выставки Объединения русских художников в Эстонии.
- 18 мая в 18.00 - «И на душе весна» (концерт женского хора «Славянка»)
- 19 мая в 16.00 - концерт камерного хора «Элегия» и смешанного хора «Русь»
- 21 мая в 17.00 - "Из истории древней русской культуры и литературы", лекция магистра истории культуры Татьяны Червовой.
- 22 мая в 12.00 - "«Кирилл и Мефодий», лекция члена Союза художников Эстонии Сергея Минина
- 23 мая в 18.30 - Концерт духовной музыки в Ал.Невском соборе
- 23 мая в 17.00 - «Голоса славян». Концерт классической музыки
- 24 мая в 11.00 - "Сюжеты русской живописи XVIII-XIX веков, основанные на литературных памятниках России», лекция члена Союза художников Эстонии Валерия Лаура.
- 24 мая в 18.00 — «Песенные мостки» концерт фольклорной музыки
- 25 мая в 18.00 —«Русское чудо» День русской культуры
- 26 мая в 18.00 — День белорусской культуры
- 27 мая в 13.00 - концерт учеников Таллиннских музыкальных школ.
- 27 мая в 16.00 - День украинской культуры.