Самым большим юбилейным подарком города Кейла станет дубрава ЭР100

«Дубовая роща ЭР100 в городе Кейла стала первой рощей, созданной весной юбилейного года в Харьюмаа», – рассказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Сто дубов, которые будут высажены в дубраве, создадут приятное место для совместного времяпрепровождения как для горожан, так и для гостей из более дальних краев. Мы надеемся, что дубовый парк в Кейла вдохновит и другие города на создание собственных дубрав ЭР100», – добавил Рохумаа.

По словам мэра Кейла Энно Фельса, жители Кейла готовились к посадке дубового парка ЭР100 с большой тщательностью и любовью. «Кейлаская дубрава ЭР100 является подарком как на 100 день рождения Эстонской Республики, так и на приближающийся 80 юбилей Кейла», – сказал Фельс.

В парке будут посажены дубы четырех видов - болотный дуб, шарлаховый дуб, красный дуб и пирамидальная форма обычного дуба.

Высадка дубов и парков проходит весной юбилейного года. Большинство дубовых парков ЭР100 будет открыто 1 июня 2018 года, в их числе и представительный государственный парк в Тамсалу, площадь которого составляет пять гектаров.