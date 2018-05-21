Спешите видеть: в Хаапсалу выступят всемирно известные циркачи

Директор фестиваля HOOG Ану Тяхемаа рассказывает, что современный цирк объединяет разные сферы искусства. “В наших представлениях будут использованы элементы циркового искусства, жонглирование и акробатика, но будут задействованы и музыка, и танцы, и актерское мастерство... Или артисты станут экспериментировать с физикой, музыкой и психологией. Будет в программе и полноценная театральная постановка. Номера тюленей с мячиком и выступление мишек на велосипеде пускай остаются в истории. Животные на нашем фестивале не используются», - объясняет Тяхемаа.

К участию в фестивале приглашаются все желающие, кроме того, в реабилитационном центре Хаапсалу пройдёт презентация проекта, в которой примут участие люди, передвигающиеся на колясках, их сиделки, также артисты цирка и их тренеры.

Также состоится двухдневная образовательная программа для учеников из школ по интересам Хаапсалу и других городов Эстонии, в рамках которой есть различные мастер-классы.

В афише: акробатический дуэт El Nucleo (Франция-Колумбия), итальянец Otto il Bassotto, обладатель рекорда книги Гиннеса, жонглер из Голландии Marco Bonisimo, эстонский акробат Керт Ридасте и его финская коллега Саана Леппянен и многие-многие другие.

Фестиваль посвящен столетию Эстонской Республики.

Программа фестиваля HOOG тут.