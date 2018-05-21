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  • На Сааремаа появится походная тропа в форме сердца

На Сааремаа появится походная тропа в форме сердца

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ФОТО: Raul Vinni, Käthe Pihlak / Saarte Hääl

Клуб путешественников Tõll ja Piret проложит в юбилейный для Эстонии год самую длинную на острове Сааремаа туристическую тропу. Поход по ней займет пешком почти четыре дня, на велосипеде вдвое меньше. Стартовать по этому маршруту можно будет уже с августа. 

Тропу прокладывают Кристи Хинтс, Кяте Пихлак и Трийн Рейталу, по их словам, она проляжет на северо-западной части острова и примет форму сердца, что особенно хорошо подходит к тому, чтобы выразить любовь к своей родине. Округлые части геометрической фигуры придутся по полуострова Тагамыйза и Ниназе, острая часть - в районе Вики. 

«Наша цель - предложить примерно стокилометровый маршрут, составить карту и отметить возможные места для ночлега и достопримечательности», - пояснила Рейталу. По ее словам, полуострова, по которым проляжет маршрут, очень красивы и будто созданы для походов. Подробнее читайте в издании Saarte Hääl.

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