На Сааремаа появится походная тропа в форме сердца

Тропу прокладывают Кристи Хинтс, Кяте Пихлак и Трийн Рейталу, по их словам, она проляжет на северо-западной части острова и примет форму сердца, что особенно хорошо подходит к тому, чтобы выразить любовь к своей родине. Округлые части геометрической фигуры придутся по полуострова Тагамыйза и Ниназе, острая часть - в районе Вики.