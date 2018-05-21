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В центре внимания фестиваля уличной еды - эстонская кухня и новые вкусы

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ФОТО: Ardi Truija

9 и 10 июня в творческом городке Теллискиви в Таллинне пройдет фестиваль стрит-фуда и фестиваль уличных художников. Мероприятие организаторы посвящают столетию Эстонской Республики.

Таллиннский фестиваль уличной еды – это крупное международное мероприятие, посвященное уличной еде, которое дает возможность ознакомиться с самыми свежими кулинарными тенденциями. На фестивале можно насладиться свежей уличной едой, приготовленной в вагончиках с едой, уличных поп-ап кафе, лучших ресторанах, а также руками альтернативных поваров.

По случаю сотого юбилея ЭР в центре внимания находятся эстонская уличная еда и новые вкусы.

На фестиваль TaDaa!, или международный фестиваль уличных художников, съедутся более 50 художников из Эстонии и других стран. На протяжении двух дней можно насладиться более чем 40 часами развлечений, в исполнении артистов уличных театров, музыкантов, циркачей, артистов огненного шоу и других творческих людей.

Программа фестиваля: http://tallinnstreetfoodfest.ee

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