В центре внимания фестиваля уличной еды - эстонская кухня и новые вкусы

Таллиннский фестиваль уличной еды – это крупное международное мероприятие, посвященное уличной еде, которое дает возможность ознакомиться с самыми свежими кулинарными тенденциями. На фестивале можно насладиться свежей уличной едой, приготовленной в вагончиках с едой, уличных поп-ап кафе, лучших ресторанах, а также руками альтернативных поваров.

На фестиваль TaDaa!, или международный фестиваль уличных художников, съедутся более 50 художников из Эстонии и других стран. На протяжении двух дней можно насладиться более чем 40 часами развлечений, в исполнении артистов уличных театров, музыкантов, циркачей, артистов огненного шоу и других творческих людей.