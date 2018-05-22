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До первого этапа нарвской серии забегов ЭР100 осталось меньше недели

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ФОТО: Eero Vabamaegi/

Нарвский забег ЭР100 по променаду пройдет 27 мая. Соревновательный центр находится в Липовой ямке около нового берегового дома, передают организаторы мероприятия из спортклуба Motus.

Выдача стартовых материалов и регистрация на месте на забег начнется в 11.00. Первыми на старт в 12.15 выйдут малыши, их дистанция - 300 метров. Всем детям на финише полагается сладкий приз и медаль за участие. 

Далее по программе следует молодежный забег на 1 км.

Впервые в рамках Нарвской серии забегов в 13:00 будет дан старт для людей с двигательными нарушениями (в инвалидных колясках). Дистанция заезда будет символичная, около 200 метров и без замера времени. На финише каждый участник будет награжден медалью. 

Старт на основную дистанцию забега  5км  будет дан в 13.15. Дистанция забега по променаду пройдет по нижнему променаду и Липовой ямке.

Подробная информация, положение о соревновании и регистрация на сайте www.motus.ee

Нарвская серия забегов проводится с целью мотивации людей активнее заниматься любительским спортом в Ида-Вирумаа. 

Проект организован про поддержке Министерства культуры и Фонда интеграции.

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