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  • В Центре русской культуры открылась выставка русских художников Эстонии

В Центре русской культуры открылась выставка русских художников Эстонии

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Рождественская елка пройдет 8 января в Центре русской культуры.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

В рамках Дней славянской письменности и культуры открылась выставка Объединения русских художников в Эстонии, которая посвящена 20-летию создания объединения и столетию ЭР.

В юбилейной выставке участвуют 28 художников из Таллинна и 17 художников из других городов Эстонии, представивших 78 произведений живописи, графики, керамики и скульптуры. 

Имена большинства участников широко известны зрителю. Это Станислав Антипов, Владимир Бачу, Сергей и Владимир Инкатовы, Александр Литвинов, Сергей Минин, Светлана Петрова, Вера Станишевская, Валерий Смирнов, Ольга Жаркова, Алексей Шатунов, Влада Жаркова- Свиридова, Борис Уваров, Анатолий Романов, Ирина Юголайнен, Юрий Хорев и др. 

Посетить юбилейную выставку Объединения Русских Художников в Эстонии можно будет до августа. Вход свободный. 

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