В Центре русской культуры открылась выставка русских художников Эстонии

В юбилейной выставке участвуют 28 художников из Таллинна и 17 художников из других городов Эстонии, представивших 78 произведений живописи, графики, керамики и скульптуры.

Имена большинства участников широко известны зрителю. Это Станислав Антипов, Владимир Бачу, Сергей и Владимир Инкатовы, Александр Литвинов, Сергей Минин, Светлана Петрова, Вера Станишевская, Валерий Смирнов, Ольга Жаркова, Алексей Шатунов, Влада Жаркова- Свиридова, Борис Уваров, Анатолий Романов, Ирина Юголайнен, Юрий Хорев и др.