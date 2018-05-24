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В Торонто пройдет Estonian Music Week

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ФОТО: Meelis Meilbaum

Юбилейная программа ЭР100 представляет: эстонские музыканты в Торонто. С четверга и по 29 мая десятки эстонских музыкантов выступят на множестве концертов. Высадка культурного десанта - одно из самых крупных мероприятий в рамках заружебной программы ЭР100.

Эстонские артисты дадут вместе с канадскими коллегами множество концертов на престижных площадках. Хоровую музыку в Королевской Консерватории представит Vox Clamantis, там же выступит дуэт Maarja Nuut & HH. Джаз сыграют трио Кристьяна Рандалу, квартет Кадри Вооранд и Estonian Voices. Инди-музыку представят: группа Эрки Пярноя, Сандер Мельдер и Пиа Фраус. 

Госканцелярию на фестивале представит член руководящей группы ЭР100 Тийт Пруули, фестиваль посетит и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который среди прочего проведет встречу с канадским коллегой и другими государственными чиновниками. Открывать фестиваль досталась честь ансамблю Avarus вместе с Мартином Куусманном, Сандером Мельдером и восходящей звездой канадской электроники Kara Lis Coverdale. Причем большая часть музыки была создана специально к фестивалю. Также фестиваль посетит самая известная в мире эстонская певица Kerli.

Фестиваль организует Estonian Studies Centre/VEMU и творческое объединение Avarus. Художественные руководители Вирго Силламаа и Тоомас Треумут. Мероприятие поддерживают организационная команда ЭР100, Estonian Studies Centre, ряд канадских организаций и бизнесменов, посольство Эстонии в Оттаве и Toronto Arts Council.

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