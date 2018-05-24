В Торонто пройдет Estonian Music Week

Эстонские артисты дадут вместе с канадскими коллегами множество концертов на престижных площадках. Хоровую музыку в Королевской Консерватории представит Vox Clamantis, там же выступит дуэт Maarja Nuut & HH. Джаз сыграют трио Кристьяна Рандалу, квартет Кадри Вооранд и Estonian Voices. Инди-музыку представят: группа Эрки Пярноя, Сандер Мельдер и Пиа Фраус.

Госканцелярию на фестивале представит член руководящей группы ЭР100 Тийт Пруули, фестиваль посетит и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который среди прочего проведет встречу с канадским коллегой и другими государственными чиновниками. Открывать фестиваль досталась честь ансамблю Avarus вместе с Мартином Куусманном, Сандером Мельдером и восходящей звездой канадской электроники Kara Lis Coverdale. Причем большая часть музыки была создана специально к фестивалю. Также фестиваль посетит самая известная в мире эстонская певица Kerli.