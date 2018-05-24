"Мы, цыгане" - презентация уникального фотоиздания

Эстония является домом для представителей почти 200 национальностей, все они отмечают столетие Эстонской Республики. Фотохудожница Анника Хаас документирует жизнь местных цыган почти 10 лет, книга вышла на основе ее же выставки, она дает обзор повседневной жизни цыган, или ромал, в Эстонии. Согласно данным переписи населения 2001 года, в Эстонии живут всего 456 цыган. Сами ромалы убеждены, что их все-таки больше. В 2010 году председатель цыганской общины Роман Лутть сказал, что в Эстонии живут 750-1500 ромал. Трудно сказать, сколько из них во время переписи населения записались как русские или эстонцы, и сколько из них, родившихся в смешанных браках, не определяют себя как цыган.

«Цыгане или рома – это самое закрытое и таинственное нацменьшинство в Эстонии. Судьба цыган, как и евреев, сурова – их притесняли, дискриминировали и уничтожали, но в отличие от евреев их никогда по-настоящему не реабилитировали, и в целом отношение к ним и сейчас мало изменилось», - говорит фотограф Анника Хаас. Она добавила, что эти документальные фотокадры отражают, не занимая осуждающей позиции, жизнь маленькой общины, протекающей отдельно от остального общества. Это саморефлексия цыган, которую члены общины сами предложили фотографу.

Фотограф Анника Хаас работала в Eesti Ekspress и сотрудничала со многими эстонскими медиа-изданиями. Она участвовала в выставках в Америке, Франции, Англии, России и других странах, удостаивалась международных наград. Уже 15 лет она фотографирует староверов и руководит художественны домом Причудья «ambulARToorium».

Книга вышла на эстонском и английском языках, вступительное слово написала Керсти Кивирюйт, оформила книгу дизайнер Марье Ээльма.

Презентация состоится 29 мая в 17 часов в центре документальной фотографии творческого городка Теллискиви. (Telliskivi 60A, I korrus)