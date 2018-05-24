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Польский военный оркестр поприветствует Эстонскую Республику

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ФОТО: www.ev100.ee

На традиционном международном цветочном фестивале в пятницу с приветствием выступит польский военный оркестр. Это станет подарком посольства Польской народной республики к юбилею Эстонской. 

25 мая в 17 часов с участием военных музыкантов из Польши откроется 10-й, юбилейный Международный Таллиннский фестиваль цветов, в котором примет участие 31 команда, в том числе 10 — зарубежных.

100-летие Эстонской Республики и 300-летие парка Кадриорг определили тематику десятого международного фестиваля цветов — «Поздравления на языке цветов» и «Отражение истории в саду».

Три команды – из Хельсинки, Керава и Котка – представляют Финляндию, Турция представлена командой Анталии, Беларусь – Минска, Венгрия – Будапешта, Латвия – Риги, Китай – Чэнду, Россия – Санкт-Петербурга и Германия – Киля. С ними будет состязаться 21 команда из нашей страны.

Среди эстонских участников — Ряпинаское садоводческое училище, Коплиское профессиональное училище и признанное в прошлом году любимцем публики Хийумасское профессиональное училище, а кроме них — еще более десятка садоводческих предприятий и садовников. 

Больше информации туттут и тут.

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