В Раквере посадят дуб в честь эстонско-украинского сплочения

В церемонии принимают участие мэр города Марко Торм, временный поверенный в делах Украины Васыль Яковенко, председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, председатель местного украинского землячества "Барвинок" Мария Гаврилюк, члены украинской общины города. Выступит вокальный ансамбль, действующий при обществе "Барвинок".

Посадка деревьев проходит по инициативе Конгресса украинцев Эстонии в качестве подарка к 100-летию Эстонской Республики.

Деревья планируется посадить в каждом городе, в котором действуют украинские организации. Следующее дерево будет посажено в городе Вильянди - по желанию городских властей это будет американская липа.