ЭР100: Открытие дубравы Тамсалу

Завтра, 1 июня, по всей Эстонии откроются дубовые парки ЭР100. Всего весной юбилейного года было разбито 26 дубовых парков, рощ и аллей. Начиная с 2013 года в акции «100 дубов для Эстонии» приняли участие несколько десятков местных самоуправлений, школ и детских садов по всей Эстонии.

«В 2013 году Эстонская Республика отмечала свой 95 день рождения, и с него получил начало и один важный подарок к столетию страны», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Тысячи детей начали тогда собирать желуди и проращивать из них дубовые саженцы, которые теперь высажены в парках ЭР100», – добавил Рохумаа.

Мероприятия по открытию парков пройдут по всей Эстонии, открытие всех дубрав ЭР100 будет символически объявлено на торжественной церемонии в Тамсалу, Ляэне-Вирумаа.

Парк ЭР100 в Тамсалу откроют в 10:00 президент Керсти Кальюлайд и государственный секретарь Хейки Лоот. На мероприятии выступит ансамбль Curly Strings, а детей будет развлекать Лотте.

Всего совместными усилиями местных самоуправлений, школ и детских садов было создано 26 новых дубовых парков. Помимо этого, деревья или рощи посадили десятки квартирных товариществ, частных лиц и предприятий. Как минимум по одной новой дубраве появилось весной этого года в каждом из уездов Эстонии.

Мероприятия по открытию дубрав ЭР100 (www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii):



В 9 часов в Пярнумаа, в волости Саарде откроется роща из 100 дубов. Смотрите подробнее www.ev100.ee/et/saarde-100-tamme-salu-avamispidu-kilingi-nommel

В 10 часов в волости Харку около кольца Тискре будет открыта дубрава Тибутаре. Смотрите подробнее www.ev100.ee/et/eesti-100-tibutare-tammed-harku-vallas-avamisuritus

В 10 часов будет высажена и открыта дубрава на улице Рохелине в Валга. Смотрите подробнее www.ev100.ee/et/rohelise-tanava-tammiku-avamispidu-valgas

В 11 в Ляэнемаа будет открыт дубовый парк Таэбла. Сморите подробнее www.ev100.ee/et/taebla-tammepargi-avamine

В 12 часов в Ида-Вирумаа, в Ахтме будет открыт парк 100 дубов Кохтла-Ярве www.ev100.ee/et/kohtla-jarve-100-tamme-pargi-avamine

В 13 часов в Вильяндимаа будет открыта дубрава Ноорусе в городе Сууре-Яани. Смотрите подробнее www.ev100.ee/et/eesti-100-tamme-nooruse-tammiku-avamine-suure-jaanis

В 13 часов будет открыта дубрава Панга на Сааремаа. Смотрите подробнее www.ev100.ee/et/panga-100-tamme-pargi-avamine-panga-pangal-saaremaal

В 14 часов в городе Йыгева будет открыта дубрава Педьякалда. Смотрите подробнее www.ev100.ee/et/pedjakalda-tammiku-avamispidu-jogeval

В 16:30 будет открыт дубовый парк Эстонской гимназии Нарвы. Смотрите подробнее www.ev100.ee/et/narva-eesti-gumnaasiumi-tammepargi-avamine

Акция «100 дубов для Эстонии»