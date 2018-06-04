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Морская pop-up школа «Друг моря» вновь поднимает паруса

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ФОТО: Elmo Riig

​​​​​​​11 июня, начиная с Маарду, снова стартует морская pop-up школа «Друг моря», деятельность которой посвящена столетию Эстонской Республики. Летом юбилейного года передвижная морская школа побывает вместе со своими инструкторами в восьми местах Эстонии как на побережье, так и в удаленных от моря регионах. Всего за три года в школе прошло обучение около 1700 детей.

Фото: школа "Друг моря"

«Цель работы морской школы заключается в том, чтобы к столетию Эстонии тысячи детей стали друзьями моря», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Летом юбилейного года передвижная морская школа уже в третий раз приглашает детей и молодежь ознакомиться с различными морскими видами спорта», – добавила Соэ.

«Интерес к воде и морскому спорту очень высок, поэтому и в этом году ждем в нашу школу сотни любителей моря», – сказал руководитель проекта Индрек Ильвес. «Очень радостно смотреть на счастливые лица детей, которые стали большими друзьями моря. Надеемся, что наша школа вдохновит людей на то, чтобы продолжать обучение детей и после того, как наша школа «Друг моря» отправится в место своей следующей остановки. Таким образом родилась школа парусного спорта в Нарва-Йыэсуу, и это могло бы стать примером и для других», – добавил Ильвес.

Передвижная морская школа предлагает всем желающим получить непосредственный опыт выхода в море и возможность ознакомиться с различными видами морского спорта. Обучение проводят эксперты своего дела, и большое внимание уделяется водной безопасности.

В морской школе можно попробовать свои силы в четырех видах водного спорта: хождении под парусом, виндсерфинге, гребле на каяке и SUP-серфинге.

С местами проведения обучения морской школы, графиком работы и бланками для регистрации можно ознакомиться на страницеwww.meresober.ee.

Свежая информация и фотографии работы морской школы находятся и на странице школы в Facebook.

Координатором работы передвижной pop-up школы «Друг моря» является Союз яхт-клубов Эстонии.

Дополнительная информация:

Кайдор Кахар

kaidor.kahar@gmail.com

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