В регистр объектов культурного наследия Эстонии вошел... холодец!

Все просто! Потому что это блюдо любимо многими поколениями. Холодец занимает особое место на традиционном праздничном эстонском столе. Его делали к Рождеству, на свадьбу, на похороны и, конечно, на юбилеи.

Рецепты и обычаи приготовления и поедания холодца собирались с помощью специального опросника, который заполнили 210 любителей студня.

С текстом на эстонском языке можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Эстония присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО о духовном наследии в 2006г. Согласно Конвенции каждое государство должно подготовить собственный перечень объектов духовного культурного наследия и при необходимости принять законодательные меры по их защите. Эстонский регистр объектов духовного культурного наследия находится под управлением Центра народной культуры.