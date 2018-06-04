В регистр объектов культурного наследия Эстонии вошел... холодец!

Рецепт и культура поедания холодца внесены в качестве подарка к столетию Эстонской Республики в Эстонский регистр объектов культурного наследия. Пополнение списка было создано силами сотрудников регистра, а также многих жителей Эстонии. Но почему именно холодец?
Все просто! Потому что это блюдо любимо многими поколениями. Холодец занимает особое место на традиционном праздничном эстонском столе. Его делали к Рождеству, на свадьбу, на похороны и, конечно, на юбилеи.
Рецепты и обычаи приготовления и поедания холодца собирались с помощью специального опросника, который заполнили 210 любителей студня.
С текстом на эстонском языке можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Эстония присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО о духовном наследии в 2006г. Согласно Конвенции каждое государство должно подготовить собственный перечень объектов духовного культурного наследия и при необходимости принять законодательные меры по их защите. Эстонский регистр объектов духовного культурного наследия находится под управлением Центра народной культуры.
В 2003 году в Представительский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошли культурное пространство острова Кихну, а также традиция Праздника песни и танца Эстонии, Латвии и Литвы. В 2009году в список было занесено многоголосное пение сету Seto leelo. В 2014 году решили внести в Представительский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО традицию бань по-черному Выромаа.