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В регистр объектов культурного наследия Эстонии вошел... холодец!

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ФОТО: www.ev100.ee

Рецепт и культура поедания холодца внесены в качестве подарка к столетию Эстонской Республики в Эстонский регистр объектов культурного наследия. Пополнение списка было создано силами сотрудников регистра, а также многих жителей Эстонии. Но почему именно холодец?

Все просто! Потому что это блюдо любимо многими поколениями. Холодец занимает особое место на традиционном праздничном эстонском столе. Его делали к Рождеству, на свадьбу, на похороны и, конечно, на юбилеи. 

Рецепты и обычаи приготовления и поедания холодца собирались с помощью специального опросника, который заполнили 210 любителей студня.

С текстом на эстонском языке можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Эстония присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО о духовном наследии в 2006г.  Согласно Конвенции каждое государство должно подготовить собственный перечень объектов духовного культурного наследия и при необходимости принять законодательные меры по их защите. Эстонский регистр объектов духовного культурного наследия находится под управлением Центра народной культуры.

В 2003 году в Представительский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошли культурное пространство острова Кихну, а также традиция Праздника песни и танца Эстонии, Латвии и Литвы. В 2009году в список было занесено многоголосное пение сету Seto leelo. В 2014 году решили внести в Представительский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО традицию бань по-черному Выромаа.

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