В фокусе фестиваля уличной еды Таллинна и Тарту в юбилейном году – блюда эстонской кухни

«Организуемые одновременно фестиваль уличной еды и фестиваль уличных артистов TaDaa! в юбилейный год охватят как Таллинн, так и Тарту», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «В центре внимания в юбилейном году – местные блюда и вкусы. На фестивале уличной еды будут также предложены и придуманные поварами праздничные блюда, из которых посетители фестиваля в Таллинне и в Тарту смогут в ходе интернет-голосования отдать свой голос за наиболее понравившиеся», – добавила Соэ.

С предложениями можно ознакомиться на веб-странице фестиваля: http://tallinnstreetfoodfest.ee/tallinn/toitlustajad/.

В юбилейном году в фестивале стрит-фуда в Таллинне примет участие более 70 и в Тарту более 40 фургонов со стрит-фудом, уличных ресторанов и поп-ап кафе. В обоих городах будут представлены и участники из Финляндии, Латвии и Литвы. «Фестиваль уличной еды в Таллинне уже на протяжении многих лет задает основные тенденции уличной еды в Эстонии», – сказал руководитель проводящего фестиваль Творческого городка Теллискиви Яанус Юссь. «В этом году во время фестиваля можно будет попробовать различные рыбные блюда и дары моря, впервые будет предложено блюдо гавайского происхождения поук боул, а также распечатанная на 3D-принтере еда, вновь к нам приедет и готовящий блюда из насекомых повар из Финляндии», – добавил Юссь.

По словам Яануса Юсся, фестиваль шаг за шагом продолжает становиться все более дружелюбным по отношению к окружающей среде. «По нашим данным, впервые на проводящемся в Эстонии крупном мероприятии будут присутствовать «послы чистой окружающей среды», которые будут давать участникам дружеские советы по правильной сортировке отходов», – отметил Юссь.

Одновременно с фестивалем уличной еды будет проходить и фестиваль уличных артистов TaDaa!, который является крупнейшим в своем роде фестивалем в Эстонии. Во время фестиваля в течение двух дней десятки артистов дадут представления, общей длительностью около 40 часов. Фестиваль является международным мероприятием, на которое съедутся в Эстонию уличные музыканты, театральные, танцевальные и цирковые труппы, организаторы огненных шоу, фокусники и акробаты.

Программа фестиваля уличной еды и фестиваля TaDaa!:

Фестиваль уличной еды и фестиваль TaDaa! пройдут в Таллинне 9-10 июня в Творческом городке Теллискиви. Вход на территорию фестиваля стоит 1 евро, дошкольникам бесплатно.

Фестиваль открыт:

9.06 с 11:00 до 19:00

10.06 с 11:00 до 18.00

Фестиваль уличной еды и фестиваль TaDaa! Пройдут в Тарту 16-17 июня в Aparaaditehas и на улице Кастани. Вход бесплатный.

Фестиваль открыт:

16.06 c 12:00 до 20:00