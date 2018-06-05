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Столичный ипподром всего на пять лет моложе Эстонской Республики

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

По случаю столетнего юбилея Эстонской Республики Таллиннский ипподром представляет серию конных соревнований и разыгрывает Кубок ЭР100.

В соревнованиях принимают участие самые резвые лошади Эстонии. Таллиннский ипподром - это единственный ипподром в Эстонии, а также самый старинный и активный ипподром в Прибалтике. Для Таллиннского ипподрома 2018 год, как и для Эстонской республики, является юбилейным годом: заведение отмечает своё 95-летие и тем самым является важной и неотъемлимой частью истории Эстонии. В честь юбилея Эстонской Республики, Таллиннский ипподром подготовил серию конных соревновании по рысистому спорту, в ходе которых за звание чемпиона будут соревноваться лучшие лошади Эстонии, а  также лошади из Латвии, Литвы, Швеции и Финляндии.

Финал кубка пройдет 8 сентября 2018 года.

Расписание заездов смотрите ТУТ.

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