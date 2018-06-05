Столичный ипподром всего на пять лет моложе Эстонской Республики

В соревнованиях принимают участие самые резвые лошади Эстонии. Таллиннский ипподром - это единственный ипподром в Эстонии, а также самый старинный и активный ипподром в Прибалтике. Для Таллиннского ипподрома 2018 год, как и для Эстонской республики, является юбилейным годом: заведение отмечает своё 95-летие и тем самым является важной и неотъемлимой частью истории Эстонии. В честь юбилея Эстонской Республики, Таллиннский ипподром подготовил серию конных соревновании по рысистому спорту, в ходе которых за звание чемпиона будут соревноваться лучшие лошади Эстонии, а также лошади из Латвии, Литвы, Швеции и Финляндии.