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Юбилейные походы в июне будут связаны с темами моря и старинной культуры

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ФОТО: Pixabay

В фокусе серии юбилейных походов ЭР100 в июне – морские и посвященные старинной культуре походы. Серия юбилейных походов призывает всех в честь сотого дня рождения Эстонской Республики открыть для себя новые места в Эстонии.

По словам руководителя программы ЭР100 Госканцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, серия юбилейных походов ЭР100 предлагает много возможностей, чтобы насладиться эстонским летом. «Время отпусков началось, и лучший способ провести свободное время – это открыть для себя Эстонию в морских или исторических походах вместе с друзьями или семьей», – сказала Соэ.

«В юбилейный год мы предлагаем всем открыть для себя природу Эстонии», –  сказала президент Походного союза Эстонии Ингрид Кулигина. «В июне погода уже достаточно теплая, и поэтому можно отправиться в путешествие по водоемам Эстонии на водных скутерах, байдарках или каноэ и познакомиться с жизнью островов», – добавила Кулигина.

С апреля в течение юбилейного года проводятся походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK).

Серию походов ЭР100 организуют Эстонский походный союз, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами.

Регистрация и дополнительная информация о юбилейных походах ЭР100: www.EV100.ee/juubelimatkad.

Некоторые из июньских походов:

09.-10.06 Двухдневный поход на байдарках к островам национального парка Вилсанди

9.06 Исторический поход «Локса – от деревни до города» 

10.06 Пеший поход и поход на каноэ «Открываем Струуга»

16.06 Поход на байдарках серии «100 малых островов Эстонии» на остров Мохни

16.06 Поход на байдарках на острова залива Колга

23.06 Водный поход в честь Яанова дня по реке Выханду

29.-30.06 Ночной поход в Пылвамаа от заката до рассвета

28.06 Поход на водных скутерах на острова залива Колга

30.06-1.07 Поход на байдарках серии «100 малых островов Эстонии» на остров Осмуссаар

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