Юбилейные походы в июне будут связаны с темами моря и старинной культуры

По словам руководителя программы ЭР100 Госканцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, серия юбилейных походов ЭР100 предлагает много возможностей, чтобы насладиться эстонским летом. «Время отпусков началось, и лучший способ провести свободное время – это открыть для себя Эстонию в морских или исторических походах вместе с друзьями или семьей», – сказала Соэ.

«В юбилейный год мы предлагаем всем открыть для себя природу Эстонии», – сказала президент Походного союза Эстонии Ингрид Кулигина. «В июне погода уже достаточно теплая, и поэтому можно отправиться в путешествие по водоемам Эстонии на водных скутерах, байдарках или каноэ и познакомиться с жизнью островов», – добавила Кулигина.

С апреля в течение юбилейного года проводятся походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK).

Серию походов ЭР100 организуют Эстонский походный союз, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами.

Регистрация и дополнительная информация о юбилейных походах ЭР100: www.EV100.ee/juubelimatkad.