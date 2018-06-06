Энергетический забег в Нарве изменит порядок движения

В субботу, 9 июня, в Нарве пройдет Нарвский энергетический забег, в котором примут участие более 4000 любителей спорта. В связи со спортивным мероприятием изменится дорожное движение в центре Нарвы, в районе старого города, Кренгольма, Сийвертси, дороги Йыэсуу и улицы Йыэ. Забег будет посвящен столетию Эстонской Республики.
ТРАССА НАРВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАБЕГА:
Липовая ямка Линнусе - Графова -Раудсилла-Калда-Йоала- Юхкентали -1 май -Пушкина (тротуар перед ДК Ругодив) - ул. Рая - променад - ул. Садама - Пимеайа-Койдула - Суур - Хейнатуру - Краави - перекресток Вестервалли - Сеппа - Сеппа- Йыэсуу - Йыэсуу (разворот до реки Тырва) - Парги -Йыэ (последний 1 км – Нарвский променад) - финиш (ул. Линнусе 2).
Организация дорожного движения 9 июня:
- Нижний променад и въезд в Липовую ямку по улице Рютли будут закрыты с 6:00 до 18:00 субботы.
- С 11:00 до 15:00 на трассе забега будет нарушено дорожное движение, а с 11:00-12:00 и с 14:00-15:00 на улицах: Графова, Раудсилла, Калда, Йоала.
- Движение на дороге Йыэсуу будет нарушено с 11:30 до 13:00. Проезд в Нарва-Йэсуу будет через перекресток Тырвайыэ.
- С 11:00 до 12:30 движение будет перекрыто: в старом городе Нарва, Пимеайя, Койдула, Суур, Краави, Вестервалли, Сеппа до ул. Йыэсуу.
- С 12:00-13:30 на набережной: Парги, Йыэ.
- С 11:00-13:30 ул. Садама, Йэсуу, Садама-Йые-променад
- Общественный транспорт пропускается в соответствии с оценкой обстановки и распоряжениями регулировщиков движения в лице работников полиции и AS Ühisteenused.
- На перекрестках, въездах и выездах движение регулируют работники полиции и AS Ühisteenused.
- В период времени с 11:00 до 13:00 могут возникнуть временные задержки движения в районе Нарва-Йыэсуу теэ.
- Всех пешеходов и велосипедистов призывают быть внимательными во время движения по трассе Нарвского энергетического забега с 11:00 до 15:00.
- По возможности просят передвигаться по обочине дороги.
- Участники забега могут оставить свои автомобили на парковке возле торгового центра Fama, на улицах Пушкина, Кересе или на примыкающих улицах, которые не заняты трассой соревнования.
- Общественный транспорт пропускается в соответствии с оценкой обстановки и распоряжениями регулировщиков, работников полиции и AS Ühisteenused.
- В период времени с 11:00 до 13:00 могут возникнуть временные задержки движения в районе Нарва-Йыэсуу-теэ.
- Участники забега могут оставить свои автомобили на парковке возле торгового центра FAMA, на улицах Пушкина, Кересе или на примыкающих улицах, которые не заняты трассой соревнования. Жители данного района, оперативные автомобили и транспорт местных учреждений будет пропускаться согласно оценке обстановки и принятым решениям со стороны работников полиции и регулировщиков, а также в соответствии с их сигналами.
Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно найти на сайте www.jooks.ee.
В программу дня соревнования входят забег на дистанции 21,1 км, забег на дистанции 6 км, ходьба, ходьба с палками. На острове в Липовой ямке пройдут бесплатные забеги для детей. По завершении соревнований все желающие приглашаются на бесплатный концерт группы Smilers.