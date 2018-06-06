Энергетический забег в Нарве изменит порядок движения

В субботу, 9 июня, в Нарве пройдет Нарвский энергетический забег, в котором примут участие более 4000 любителей спорта. В связи со спортивным мероприятием изменится дорожное движение в центре Нарвы, в районе старого города, Кренгольма, Сийвертси, дороги Йыэсуу и улицы Йыэ. Забег будет посвящен столетию Эстонской Республики.