«Путь» наполнит музыкой железнодорожные станции Эстонии

«Серия концертов «Путь» является особенной, поскольку наполнит музыкой как находящиеся в использовании, так и уже преданные забвению железнодорожные станции», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

«В совершенно неожиданных местах на сцену выйдут два профессиональных эстонских квинтета духовых инструментов и исполнят новые произведения, написанные специально к столетию страны», – добавила член Эстонского союза интерпретаторов и участница квинтета «Vanemuise Kvintett» Марие Яксман. Вниманию публики в числе прочих будут представлены новые произведения Пярта Уусберга, Лийны Сумера и Лийзы Хирш.

«Путь» начнется 4 июля с концертного представления в депо Таллинн-Вяйке и завершится 8 июля на железнодорожной станции Валга, где выступят оба квинтета. Вместе с музыкантами на сцену выйдут также хореограф Криста Кёстер и танцовщик Сильвер Соорск. С 5 по 7 июля квинтеты дадут отдельные концерты в Хаапсалу, Ристи, Вайвара, Кадрина, Карузе, Рапла, Тюри, Элва, Вильянди, Тарту, Кейла и Тапа.