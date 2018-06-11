ГАЛЕРЕЯ: В музее KUMU открыли первую персональную выставку Михеля Зиттова

В художественном музее KUMU открыта посвященная 100 дню рождения Эстонской Республики выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при королевских дворах Европы». Персональная выставка первого международно признанного эстонского художника эпохи Ренессанса Михеля Зиттова прибыла в Таллинн из Вашингтона, она будет открыта для посетителей до 16 сентября.
«В юбилейный год, через 500 лет после периода жизни Зиттова, художественная выставка впервые представит редкие работы в Таллинне», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «Выставка Зиттова определенно является хитом юбилейного лета для всех любителей искусства. Выставка собрала в Вашингтоне более 60 000 зрителей, которые смогли лучше познакомиться с культурой Эстонии, теперь такая возможность есть у жителей и гостей Эстонии», – добавил Рохумаа.
Выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при королевских дворах Европы» открыта в большом зале художественного музея KUMU до 16 сентября. В Национальной галерее Вашингтона выставка находилась с 28 января до 13 мая. «Действительно, важным событием для KUMU в юбилейный год является только что открывшаяся выставка картин Михеля Зиттова», – подтвердила директор Эстонского художественного музея Сирье Хельме. «Историки искусства считают Зиттова одним из самых выдающихся мастеров эпохи Ренессанса, чье творчество было вновь открыто лишь в последние десятилетия. Это событие стало особеннее благодаря тому, что картины Зиттова из крупнейших музеев и частных коллекций мира встретились на одной выставке в юбилейный год ЭР100», – добавила Хельме.
В рамках выставки будет создано три специальных печатных издания. Уже вышедшие международные каталоги выставки на английском языке составлены кураторами Джоном Оливером Хэндом и Гретой Коппель. К выставке в KUMU будет создано обзорное издание на эстонском языке про Михеля Зиттова, которое представит обзор жизни художника, его творчества и связей с Таллинном. Автором книги является куратор Грета Коппель. Для детей Анти Саар написал и Урмас Вийк проиллюстрировал книгу рассказов «Я, Милда и мастер Михель».
Выставке также сопутствует разносторонняя дополнительная программа, с которой можно ознакомиться на сайте художественного музея KUMU. Кураторами выставки являются Грета Коппель из Эстонского художественного музея и Джон Оливер Хэнд из Национальной галереи в Вашингтоне.
В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на страницеwww.ev100.ee/ru.
Фотогалерея находится на станице https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157697741571335
Автор фото Арон Урб/ ЭР100.
О художнике
Родившийся в Таллинне художник Михель Зиттов на рубеже 15 и 16 веков был востребованным и ценным мастером. Он работал при многих дворах от Испании до Нидерландов, в отличие от, например, своего более стабильного современника Леонардо да Винчи. По причине полного странствий образа жизни следы деятельности Михеля Зиттова были разбросаны по разным местам, в результате чего личность художника на протяжении столетий была подвергнута забвению. Авторство картин Зиттова на протяжении долгого времени приписывали более известным мастерам его времени, таким как Ян ван Эйк, Альбрехт Дюрер или Ганс Гольбейн. Его историческая личность и таллиннское происхождение были вновь открыты только с 1940 года.