ГАЛЕРЕЯ: В музее KUMU открыли первую персональную выставку Михеля Зиттова

«В юбилейный год, через 500 лет после периода жизни Зиттова, художественная выставка впервые представит редкие работы в Таллинне», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «Выставка Зиттова определенно является хитом юбилейного лета для всех любителей искусства. Выставка собрала в Вашингтоне более 60 000 зрителей, которые смогли лучше познакомиться с культурой Эстонии, теперь такая возможность есть у жителей и гостей Эстонии», – добавил Рохумаа.

Выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при королевских дворах Европы» открыта в большом зале художественного музея KUMU до 16 сентября. В Национальной галерее Вашингтона выставка находилась с 28 января до 13 мая. «Действительно, важным событием для KUMU в юбилейный год является только что открывшаяся выставка картин Михеля Зиттова», – подтвердила директор Эстонского художественного музея Сирье Хельме. «Историки искусства считают Зиттова одним из самых выдающихся мастеров эпохи Ренессанса, чье творчество было вновь открыто лишь в последние десятилетия. Это событие стало особеннее благодаря тому, что картины Зиттова из крупнейших музеев и частных коллекций мира встретились на одной выставке в юбилейный год ЭР100», – добавила Хельме.

В рамках выставки будет создано три специальных печатных издания. Уже вышедшие международные каталоги выставки на английском языке составлены кураторами Джоном Оливером Хэндом и Гретой Коппель. К выставке в KUMU будет создано обзорное издание на эстонском языке про Михеля Зиттова, которое представит обзор жизни художника, его творчества и связей с Таллинном. Автором книги является куратор Грета Коппель. Для детей Анти Саар написал и Урмас Вийк проиллюстрировал книгу рассказов «Я, Милда и мастер Михель».

Выставке также сопутствует разносторонняя дополнительная программа, с которой можно ознакомиться на сайте художественного музея KUMU. Кураторами выставки являются Грета Коппель из Эстонского художественного музея и Джон Оливер Хэнд из Национальной галереи в Вашингтоне.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на страницеwww.ev100.ee/ru.

Фотогалерея находится на станице https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157697741571335

Автор фото Арон Урб/ ЭР100.

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