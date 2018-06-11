Походы пешком и на каяках, хоровое пение или экскурсии по музеям. Что выбираете вы?

• В Пярнуском музее откроется выставка «Made In Pärnumaa». Выставка появилась в результате сотрудничества музеев Пярнумаа и рассказывает историю региона Пярнумаа, содержа важные исторические и культурные события, выдающихся личностей, изобретателей, предметы и воспоминания.

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

• В 11 часов в Эстонском архитектурном музее откроется выставка «По местному времени. Век городских домов Эстонии». Выставка показывает дома эстонцев и интерьерные тенденции на протяжении ста лет.

• В 18 часов в концертном зале «Эстония» состоится концерт Эстонского национального мужского хора, Хора мальчиков национальной оперы «Эстония» и Тартуского хора мальчиков «Эстонские реквиемы». В годовщину депортации будут исполнены два знаковых для Эстонии реквиема: «Реквием по павшим солдатам» Тубина и «Реквием до-минор» Креэка.

• Юбилейные походы ЭР100: В 19 часов на пляже Какумяэ начнется поход на SUP досках в лучах заходящего солнца. Продолжительность похода на гребной доске составляет 1,5 часа, поход дойдет до Линнусаара или до обрыва Табасалу.

• Юбилейные походы ЭР100: В 19 часов начнется поход на гребной доске в природный парк AURA в Табасалу. Поход начнется на пляже Какумяэ, откуда все вместе поплывут до обрыва в Табасалу.

• Академический мужской хор Технического университета отправится праздновать ЭР100 в Исландию, Акюрейри. В концертную поездку «Men from Next Door» отправятся сливки мужской хоровой музыки Норвегии, Исландии и Эстонии, которые представят произведения наших соседей в странах Северной Европы.

• В 19 часов в посольстве Эстонии в Берлине состоится презентация книги «Wo Ostsee Westsee heisst» («Там, где Восточное море называют Западным») журналиста Тильманна Бюнца, рассказывающей о странах Балтии. Автор книги Тильманн Бюнц долгое время был корреспондентом телеканала ARD в странах Балтии и Скандинавии. Книга описывает путешествие журналиста из Литвы в Эстонию через Латвию.

• С 14 по 17 июня писатели Эстонии будут на поэтическом марафоне в Лахти. В эстонскую программу входит поэтическое представление, основанное на эпосе Хассо Крулля «Метр и деметр».

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

• В 16 часов на Кундаском цементном заводе откроется выставка Лауры Пыльд в рамках серии «Художники в коллекциях», являющаяся частью художественной инициативы ЭР100. На мероприятие из Таллинна поедет «художественный автобус».

СУББОТА, 16 ИЮНЯ

• Юбилейный поход ЭР100: в 11 часов на остров Мохни стартует поход на каяках «100 малых островов Эстонии». Поход на каяках начнется от мыса Пуреккари и проляжет по маршруту Пуреккари - Мохни - Пуреккари.

• Юбилейный поход ЭР100: в 12 часов из Кабернеэме стартует поход на каяках на острова залива Колга. Во время поездки участники посетят острова Койпси и Румму, а также острова Рохуси и Умблу.