Походы пешком и на каяках, хоровое пение или экскурсии по музеям. Что выбираете вы?

Чудесная июньская погода зовет на природу. На этой неделе по всей Эстонии пройдет множество юбилейных походов. А также выставки, концерты и театральные представления. Изучите нашу подборку мероприятий и вливайтесь!
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
• В 13 часов в Вильянди, в центре Кондаса (улица Пикк, 8) откроется выставка «Собранные миры», знакомящая с художественным творчеством людей с особыми психическими потребностями. Выставка представит широкой публике интересное художественное самовыражение более чем 50 авторов.
• В 15 часов в церкви Роотси-Михкли начнется концерт «Музыка для души». На бесплатном концерте выступят ученики проф. Андреса Уйбо по классу органа Кадри Тоомоя и Эльза Марианна Менсало. Мероприятие является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль на сотый день рождения Эстонской Республики.
• В 20 часов в тартуском самолетном ангаре Раади будет показан спектакль по произведению Сигизмунда фон Краля «Эстонские игры. TÖNK», который расскажет историю о значимости игры в становлении человека, на основе творчества группы Trad.Attack!
• В 11 часов в Таллиннской центральной библиотеке откроется выставка молодого художника Кальмера Каэра «Время, перемещающееся во времени». Экспозиция является частью проекта ЭР100 «Искусство в библиотеки», в рамках которого молодым художникам (14-26 лет) дается возможность экспонировать свои художественные работы в библиотеках.
• С 11 по 15 июня оркестр ERSO вместе с почетным главным дирижером Неэме Ярви отметят сотый день рождения Эстонской Республики, выступив с концертами в столице Армении Ереване, грузинском Тбилиси и на берегу Черного моря в Батуми.
• С 11 по 16 июня Эстония будет представлена на международном фестивале анимационного кино Annecy во Франции. Знакомством с эстонским анимационным творчеством будет на фестивале отмечен сотый день рождения Эстонской Республики.
ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
• В 16 часов в Таллиннском доме искусств (площадь Вабадузе, 8) будет объявлен победитель приза зрительских симпатий годовой выставки ЭР100 и Союза художников Эстонии «Юбилейная весна 2018».
• В 20 часов в тартуском самолетном ангаре Раади будет показан спектакль по произведению Сигизмунда фон Краля «Эстонские игры. TÖNK», который расскажет историю о значимости игры в становлении человека, на основе творчества группы Trad.Attack!
• НКО VitaTiim организует в Нарве фестиваль общественного обучения «Все учатся». Фестиваль общественного обучения соберет детей дошкольного возраста, молодежь, взрослых и пожилых, чтобы все вместе могли учиться и развивать сотрудничество на уровне сообщества в Нарве.
• Академический мужской хор Технического университета доставит празднование ЭР100 в столицу Исландии Рейкьявик. В концертную поездку «Men from Next Door» отправятся сливки мужской хоровой музыки Норвегии, Исландии и Эстонии, которые представят произведения наших соседей из стран Северной Европы.
СРЕДА, 13 ИЮНЯ
• В 18 часов в таллиннском спортивном холле «Калев» начнутся показательные выступления по тхэквондо. В честь столетия Эстонской Республики в нашей стране впервые выступит команда DEMO из Южной Кореи с выступлением «New Rise of Tradition, Authentic Taekwondo». Мероприятие бесплатное.
• В 20 часов в тартуском самолетном ангаре Раади покажут спектакль по произведению Сигизмунда фон Краля «Эстонские игры. TÖNK», который расскажет историю о значимости игры в становлении человека, на основе творчества группы Trad.Attack!
• В Пярнуском музее откроется выставка «Made In Pärnumaa». Выставка появилась в результате сотрудничества музеев Пярнумаа и рассказывает историю региона Пярнумаа, содержа важные исторические и культурные события, выдающихся личностей, изобретателей, предметы и воспоминания.
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
• В 11 часов в Эстонском архитектурном музее откроется выставка «По местному времени. Век городских домов Эстонии». Выставка показывает дома эстонцев и интерьерные тенденции на протяжении ста лет.
• В 18 часов в концертном зале «Эстония» состоится концерт Эстонского национального мужского хора, Хора мальчиков национальной оперы «Эстония» и Тартуского хора мальчиков «Эстонские реквиемы». В годовщину депортации будут исполнены два знаковых для Эстонии реквиема: «Реквием по павшим солдатам» Тубина и «Реквием до-минор» Креэка.
• Юбилейные походы ЭР100: В 19 часов на пляже Какумяэ начнется поход на SUP досках в лучах заходящего солнца. Продолжительность похода на гребной доске составляет 1,5 часа, поход дойдет до Линнусаара или до обрыва Табасалу.
• Юбилейные походы ЭР100: В 19 часов начнется поход на гребной доске в природный парк AURA в Табасалу. Поход начнется на пляже Какумяэ, откуда все вместе поплывут до обрыва в Табасалу.
• Академический мужской хор Технического университета отправится праздновать ЭР100 в Исландию, Акюрейри. В концертную поездку «Men from Next Door» отправятся сливки мужской хоровой музыки Норвегии, Исландии и Эстонии, которые представят произведения наших соседей в странах Северной Европы.
• В 19 часов в посольстве Эстонии в Берлине состоится презентация книги «Wo Ostsee Westsee heisst» («Там, где Восточное море называют Западным») журналиста Тильманна Бюнца, рассказывающей о странах Балтии. Автор книги Тильманн Бюнц долгое время был корреспондентом телеканала ARD в странах Балтии и Скандинавии. Книга описывает путешествие журналиста из Литвы в Эстонию через Латвию.
• С 14 по 17 июня писатели Эстонии будут на поэтическом марафоне в Лахти. В эстонскую программу входит поэтическое представление, основанное на эпосе Хассо Крулля «Метр и деметр».
ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
• В 16 часов на Кундаском цементном заводе откроется выставка Лауры Пыльд в рамках серии «Художники в коллекциях», являющаяся частью художественной инициативы ЭР100. На мероприятие из Таллинна поедет «художественный автобус».
СУББОТА, 16 ИЮНЯ
• Юбилейный поход ЭР100: в 11 часов на остров Мохни стартует поход на каяках «100 малых островов Эстонии». Поход на каяках начнется от мыса Пуреккари и проляжет по маршруту Пуреккари - Мохни - Пуреккари.
• Юбилейный поход ЭР100: в 12 часов из Кабернеэме стартует поход на каяках на острова залива Колга. Во время поездки участники посетят острова Койпси и Румму, а также острова Рохуси и Умблу.
• Юбилейные походы ЭР100: В 12 часов начнется поход на водных мотоциклах на острова залива Колга. Во время поездки участники ознакомятся с расположенными в заливе Колга малыми островами, где во времена первой республики были деревни, велось традиционное лодочное строительство и протекала обычная жизнь рыбацких деревень.
• В 12 часов в деревне Роху прихода Симуна начнется день культурного наследия. Мероприятие посвящено истории прихода Симуна, природному и культурному наследию, а также празднованию ЭР100.
• В 12 часов на Тартуском аппаратном заводе начнется Тартуский фестиваль уличной еды 2018, на котором будет отдана дань уважения эстонской кухне. Участники фестиваля уличной еды придумают и предложат посетителям свое видение вкусной эстонской праздничной еды. Из предложенных блюд публика выберет самое любимое.
• В 12:30 на Таллиннском ипподроме пройдет IV этап «Кубка ЭР100». Запланирована также игра, знакомящая с историей ипподрома и правилами соревнований, экскурсии и катание на лошадях. В мероприятии могут принять участие все жители Таллинна и гости столицы.
• В 13 часов в Обинице состоится второй забег Сетумаа. Забег Сетумаа под песенное сопровождение хоров леэло откроет королева Сетумаа Пирет Торм-Крийз.
• В 14 часов в Кяэрику пройдет приключенческий поход в преддверии Ивановой ночи. Приключенческий поход – это замечательное командное мероприятие, которое объединяет передвижение по карте, сообразительность, ловкость и командные навыки членов команды, а также тематику знаменательных дат эстонского народного календаря.
• В 17 часов на Сааремаа состоится 30 юбилейная суббота Эстонского общества мужской песни «Пел отец, пел сын». Юбилейная суббота «Пел отец, пел сын» рассказывает историю Эстонии, а центральной темой является история 100-летнего мужчины.
• 16 июня в библиотеке Сяэзе откроется выставка природных фотографий Эгле-Маарьи Эйнманн «Прекрасная Эстония». Выставка является частью проекта ЭР100 «Искусство в библиотеки», в рамках которого молодым художникам (14-26 лет) предлагается возможность экспонировать свои художественные работы в библиотеках.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
• Юбилейный поход ЭР100: В 11 часов от Походного и лыжного центра Кырвемаа стартует двухчасовой поход по болоту Койтярве. Поход пройдет с гидом, который поведает истории и легенды о прошлом деревни Койтярве, о ее настоящем и будущем.
• В 17 часов в Нымме, в парке Вабадузе, начнется IV день песни и танца Нымме. Организацией возрожденного дня песни и танца занимаются добровольцы, свое плечо помощи также подставили Таллиннская дружина Кайтселийт и НКО Loov Nõmme. Мероприятие является подарком жителей Нымме на сотый день рождения Эстонской Республики.
• В 20 часов на Тартуском певческом поле под руководством Иво Линна пройдет масштабный концерт «5 патриотических песен», призванный отметить 30 лет с момента первого исполнения «Пяти патриотических песен» в этом же месте в 1988 году. Заодно с этим концертом будет отмечен сотый день рождения Эстонской Республики и будет открыта недавно отремонтированная тартуская певческая сцена.