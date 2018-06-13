ГАЛЕРЕЯ. Публика определила лучших художников на выставке "Юбилейная весна 2018" Победитель получил 5000 евро!
13 июня 2018 г., 11:55
В галерее Kunstihoone в рамках выставки "Юбилейная весна 2018" 12 июня была выдана премия наиболее полюбившемуся публике художнику.
Посетители могли отдать свой голос как по интернету, так и непосредственно в выставочном зале. Главную премию получил графический лист Тоомаса Куузинга «Бедные люди замерзают на верхушке дерева».
Денежный приз был передн коллекционерами искусства и меценатами. Это Рийво Антон, Айвар Берзин, Яан Манитски, Тийт Пруули и Райн Тамм. Сумма премии составила 5000 евро.