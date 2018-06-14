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Tour’d ÖÖ отметит день рождения Эстонии масштабным велосипедным туром

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ФОТО: Sander Ilvest

Движение Tour’d ÖÖ в честь юбилейного года организует велосипедный тур, в ходе которого во время большой летней недели ЭР100 на велосипедах планируется объехать всю Эстонию. Совместные заезды велосипедистов состоятся с 17 по 26 августа в 10 городах страны.

«В фокусе летних событий ЭР100 – местные общины, совместное времяпрепровождение и празднование юбилея страны», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Велосипедный заезд, стартовавший когда-то со ста участников, в юбилейном году примет масштабные размеры. Запланированный на август заезд охватит 10 городов и привлечет тысячи участников», – пояснила Соэ.

По словам одного из организаторов заездов Тыниса Сави, с самого начала целью Tour’d ÖÖ было развитие культуры дорожного и велосипедного движения в Эстонии. «Совместные заезды мы организуем в разных местах Эстонии уже восемь лет. За это время количество велосипедистов в городах значительно увеличилось, и в ходе предстоящего тура мы хотим показать, что нас, велосипедистов, стало гораздо больше. Поскольку заезды пройдут по всей Эстонии, то их участники смогут сделать круг по всей Эстонии, и таким образом посетить и многие другие мероприятия большой летней недели ЭР100», – добавил Сави.

Маршрут Tour’d ÖÖ во время большой летней недели ЭР100:

17.08 – Хаапсалу

18.08  – Кярдла

19.08 – Курессааре

20.08 – Пярну

21.08 – Вильянди

22.08 – Валга

23.08 – Выру

24.08 – Тарту

25.08 – Нарва

26.08 – Таллинн

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