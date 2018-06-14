Tour’d ÖÖ отметит день рождения Эстонии масштабным велосипедным туром

По словам одного из организаторов заездов Тыниса Сави, с самого начала целью Tour’d ÖÖ было развитие культуры дорожного и велосипедного движения в Эстонии. «Совместные заезды мы организуем в разных местах Эстонии уже восемь лет. За это время количество велосипедистов в городах значительно увеличилось, и в ходе предстоящего тура мы хотим показать, что нас, велосипедистов, стало гораздо больше. Поскольку заезды пройдут по всей Эстонии, то их участники смогут сделать круг по всей Эстонии, и таким образом посетить и многие другие мероприятия большой летней недели ЭР100», – добавил Сави.