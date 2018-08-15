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  • Смотрите трейлер фильма "Изгой" из кинопрограммы ЭР100!

Смотрите трейлер фильма "Изгой" из кинопрограммы ЭР100!

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Meelis Rämmeld mängufilmis «Põrgu Jaan».

ФОТО: Gabriela Liivamägi

Уже пятого октября в эстонских кинотеатрах пройдет премьера фильма из кинопрограммы ЭР100. Фильм "Изгой" снимает режиссер Каур Кокк, для которого эта работа является дебютом в игровом кино.

Изгой

Производство: Homeless Bob Production

Сценарист и режиссер: Каур Кокк 

Продюсер: Катрин Кисса 

Оператор: Март Таниэль

Художник: Матис Мяэсалу 

В ролях: Меэлис Ряммельд, Андрес Лепик, Пяяру Оя, Пеэтер Волконски, Аделе Таска, Эгон Нутер

ПРЕМЬЕРА: 5 октября 2018 г.

Действие фильма происходит в Эстонии начала XVIII века, которая разорена десятилетней войной, чумой и голодом. Немногие оставшиеся в живых разбросаны далеко друг от друга, живут в нищете и безнадежностиОднажды звездной ночью два хуторянина находят на побережье незнакомца. Изрядно потрепанного в почти бессознательном состоянии мужчину отвозят к местному барину, где тот постепенно приходит в себя. Очнувшись, он понимает, что не в состоянии вспомнить, кто он и где находится. Он чужд как самому себе, так и окружающим.

По воле обстоятельств Яан остается жить в усадьбе, где перед ним встает вопрос "Кто я?"

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