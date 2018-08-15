Чт, 16.08.2018
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В Совместном пении ЭР100 примет участие более 35 городов и кихелькондов

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Ligi 3000 pealinna õpilast laulavad Vabaduse väljakul „Meie siin“, mis on Tallinna õpilaste kingitus Eestile 100. sünnipäevaks

ФОТО: Konstantin Sednev

19 августа состоится Совместное пение ЭР100, к которому уже присоединилось присоединится более 35 городов и кихелькондов по всей Эстонии. Во время Совместного пения ЭР100, которое состоится на Таллиннском певческом поле, в разных местах по всей Эстонии и за рубежом, будет впервые создан всемирный сводный хор эстонского народа.

«Совместное пение у нас в крови, оно питает нашу силу духа. Именно поэтому в Совместном пении в честь столетия Эстонской Республики 19 августа можно будет принять участие в любой точке мира», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Происходящее на Таллиннском певческом поле будет транслироваться в прямом эфире Эстонской телерадиовещательной корпорацииERR и по Интернету. Таким образом к поющим на Певческом поле 19 августа смогут присоединиться в специально созданных для совместного пения местах компании друзей, семьи, кихельконды и даже целые города, чтобы и отметить пением летнюю праздничную неделю ЭР100», – добавил Кастерпалу.

Совместное пение на сегодняшний день заявлено в 33 местах по всей Эстонии, а также в городах Тарту, Силламяэ, Валга, Хаапсалу, Вильянди, Пайде и Раквере. Постоянно пополняющийся список мест совместного пения песен можно найти на домашней странице www.ev100.ee/et/yheslaulmine в разделе «Laulupesad üle Eesti».

Координатор проекта ЭР100 «Праздник в каждой деревне» Мерле Яантсон выразила радость по поводу того, что эстонские деревни приняли активное участие в праздновании юбилея Эстонской Республики и планируют присоединиться и к Совместному пению. «На деревенских площадях, в народных домах, а также в крупных городах, например, в Тарту и Раквере, активно создаются специальные места для совместного пения песен, куда смогут прийти петь все желающие», – отметила Яантсон.

Совместное пение «Сила песни» и последующий концерт «Гул столетия», которые организует фестиваль «Нарген», начнутся 19 августа на Таллиннском певческом поле в 19:00. С помощью прямой трансляции мероприятия к пению можно присоединиться из любой точки Эстонии и всего мира.

Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

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