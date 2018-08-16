Станьте участниками всемирного сводного электронного хора народа Эстонии!

Во время Совместного пения ЭР100, которое состоится в воскресенье, 19 августа, впервые будет создан всемирный электронный хор народа Эстонии. Для участия в хоре начиная с сегодняшнего дня можно зарегистрироваться в мобильном приложении и на домашней странице ЭР100.
«В совместном пении ЭР100 19 августа можно будет принять участие из любой точки мира. Если нет возможности присоединиться к Совместному пению на Таллиннском певческом поле, то в мероприятии можно будет поучаствовать в одном из 35 мест, созданных по всей Эстонии специально для совместного пения, или дома в кругу семьи», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. «Для того, чтобы мы могли объединить всех людей, принимающих участие в пении, просим всех зарегистрироваться во всемирный электронный хор народа Эстонии. Уже сегодня к хору можно присоединиться через мобильное приложение или на домашней странице», – добавил Кастерпалу.
Присоединиться ко всемирному хоровому пению можно в мобильном приложении ЭР100 (https://www.ev100.ee/et/nutirakendus) или на домашней странице www.EV100.ee (прямая ссылка: https://www.ev100.ee/ru#suvenadal-19.08.2018). Чтобы объедить всех участников всемирного электронного хора в виде подарка к столетию Эстонии предприятие Telia Eesti AS создало мобильное приложение.
19 августа на Таллиннском певческом поле состоится всемирное Совместное пение ЭР100, одновременно с которым совместное пение песен будет проходить также в 33 местах по всей Эстонии – в 30 кихелькондах и в городах Тарту, Силламяэ, Валга, Хаапсалу, Вильянди, Пайде и Раквере. Постоянно пополняющийся список мест совместного пения песен можно найти на домашней странице www.ev100.ee/et/yheslaulmine в разделе «Laulupesad üle Eesti».
Совместное пение «Сила песни» и последующий концерт «Гул столетия», которые организует фестиваль «Нарген», начнутся 19 августа на Таллиннском певческом поле в 19:00. Посредством прямой трансляции мероприятия к пению можно присоединиться из любой точки Эстонии и мирa.