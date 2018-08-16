Станьте участниками всемирного сводного электронного хора народа Эстонии!

«В совместном пении ЭР100 19 августа можно будет принять участие из любой точки мира. Если нет возможности присоединиться к Совместному пению на Таллиннском певческом поле, то в мероприятии можно будет поучаствовать в одном из 35 мест, созданных по всей Эстонии специально для совместного пения, или дома в кругу семьи», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. «Для того, чтобы мы могли объединить всех людей, принимающих участие в пении, просим всех зарегистрироваться во всемирный электронный хор народа Эстонии. Уже сегодня к хору можно присоединиться через мобильное приложение или на домашней странице», – добавил Кастерпалу.