Летнюю праздничную неделю ЭР100 откроет первый общеэстонский праздник поэзии

Сегодня вечером, 17 августа, с проходящего в Раквере первого общего праздника поэзии Эстонии начнется летняя праздничная неделя ЭР100. С 17 по 25 августа годовщина восстановления независимости Эстонии будет отмечена летней праздничной неделей, в течение которой состоится более 200 событий и мероприятий.
«Летнюю праздничную неделю ЭР100 откроет впервые проводимый общий праздник поэзии Эстонии, который наполнит сегодня вечером городище Раквере жемчужинами эстонской поэзии», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «Более чем 200 мероприятий летней праздничной недели соберет жителей Эстонии и ее друзей вместе для празднования важных для страны годовщин», – добавил Рохумаа.
Первый эстонский общий праздник поэзии состоится сегодня, 17 августа, в Раквереском городище. Праздник поэзии начнется в 21:00, и на нем будет представлено около 100 произведений поэзии. По окончании праздника поэзии начнется концерт «10 лет панковскому певческому празднику», на котором будет отмечен десятилетний юбилей панковского певческого праздника. По словам руководителя программы ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, с 17 по 25 августа запланирована разнообразная юбилейная программа. "Для тех, кто еще не успел присоединиться к юбилейным празднованиям, летняя праздничная неделя ЭР100 предложит множество возможностей. Особенные и единственные в своем роде мероприятия пройдут по всей Эстонии: в пятницу в Хаапсалу стартует грандиозный совместный велотур Tour d’ÖÖ, приятную музыку в исполнении ансамбля Curly Strings можно будет послушать, например, на юбилейном концерте острове Рухну, и это еще далеко не все из запланированного», – отметила Соэ.
Некоторые из мероприятий первого дня летней праздничной недели ЭР100:
- В 16:00 в Эстонском музее велосипедов (Пикк, 9, Вяэтса, Ярвамаа) состоится презентация книги из серии ЭР100 «100 лет дорог и транспорта Эстонии».
- В 21:00 в Хаапсалу стартует велотур Tour d’ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут с 17 по 26 августа в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
- В 21:00 в городище Раквере пройдет первый эстонский общий праздник поэзии. Отмечая 100 день рождения Эстонской Республики, городище Раквере наполнится эстонской поэзией. Поэтическое путешествие пройдет через четыре разных эпохи, их лучшие произведения представят около 35 популярных актеров и общественных деятелей Эстонии.
- В 22:00 Curly Strings выступит на фестивале Ruhnurahu на острове Рухну. В юбилейный год ансамбль Curly Strings большим туром отмечает и 30-летие членов группы, и сотый день рождения Эстонской Республики.
Важнейшие события летней праздничной недели ЭР100 будут показаны и на канале ETV.
В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости будет отмечено летней праздничной неделей, которая соберет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Летняя праздничная неделя ЭР100 начнется 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee