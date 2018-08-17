Летнюю праздничную неделю ЭР100 откроет первый общеэстонский праздник поэзии

Первый эстонский общий праздник поэзии состоится сегодня, 17 августа, в Раквереском городище. Праздник поэзии начнется в 21:00, и на нем будет представлено около 100 произведений поэзии. По окончании праздника поэзии начнется концерт «10 лет панковскому певческому празднику», на котором будет отмечен десятилетний юбилей панковского певческого праздника. По словам руководителя программы ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, с 17 по 25 августа запланирована разнообразная юбилейная программа. "Для тех, кто еще не успел присоединиться к юбилейным празднованиям, летняя праздничная неделя ЭР100 предложит множество возможностей. Особенные и единственные в своем роде мероприятия пройдут по всей Эстонии: в пятницу в Хаапсалу стартует грандиозный совместный велотур Tour d’ÖÖ, приятную музыку в исполнении ансамбля Curly Strings можно будет послушать, например, на юбилейном концерте острове Рухну, и это еще далеко не все из запланированного», – отметила Соэ.