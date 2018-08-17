Праздничная летняя неделя ЭР100: что и где происходит?
17 августа 2018, 14:06
Большая праздничная летняя неделя ЭР с 17 по 25 августа наполнена мероприятиями. Всего в честь восстановления независимости и столетнего юбилея Эстонской Республики состоится более двухсот событий. Старт будет дан в городище Раквере, поскольку именно там прошел первый эстонский певческий праздник. Смотрите афишу и выбирайте самое интересное для себя. С днем рождения, дорогая Эстония!
Ссылки на более подробную информацию о всех мероприятиях ТУТ.
ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
СУББОТА, 18 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
СРЕДА, 22 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
СУББОТА, 25 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА