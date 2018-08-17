Праздничная летняя неделя ЭР100: что и где происходит?

​Большая праздничная летняя неделя ЭР с 17 по 25 августа наполнена мероприятиями. Всего в честь восстановления независимости и столетнего юбилея Эстонской Республики состоится более двухсот событий. Старт будет дан в городище Раквере, поскольку именно там прошел первый эстонский певческий праздник. Смотрите афишу и выбирайте самое интересное для себя. С днем рождения, дорогая Эстония!