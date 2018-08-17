Пт, 17.08.2018
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Праздничная летняя неделя ЭР100: что и где происходит?

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Eesti lipp lehvigu uljalt igas Eesti kodus.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

​Большая праздничная летняя неделя ЭР с 17 по 25 августа наполнена мероприятиями. Всего в честь восстановления независимости и столетнего юбилея Эстонской Республики состоится более двухсот событий. Старт будет дан в городище Раквере, поскольку именно там прошел первый эстонский певческий праздник. Смотрите афишу и выбирайте самое интересное для себя. С днем рождения, дорогая Эстония!

Ссылки на более подробную информацию о всех мероприятиях ТУТ.

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

  • В 16 часов в Эстонском музее велосипедов (Пикк, 9, Вяэтса, Ярвамаа) состоится презентация книги из серии ЭР100 «100 лет дорог и транспорта Эстонии». С автором произведения будет беседовать редактор газеты «Järvamaa Teataja» Тийт Рейнберг.
  • В 19 часов в Центре культуры г. Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества», входящая в серию театральных постановок ЭР100 «История века». События в постановке Эстонского драматического театра и Nargen Opera относятся к периоду 2010–2020.
  • В 20 часов в Вырумаа, в деревне Люмату, начнется представление «Вечер – таинственное море. Беспокойный покой Эдгара Вальтера». Летней постановкой, созданной под вдохновением от картин Эдгара Вальтера, в Вырумаа будет создан магический мир Вальтера в честь 100-летия Эстонской Республики.
  • В 21 час в Хаапсалу стартует велотур Tour d’ÖÖ. Проходящий с 17 по 26 августа велосипедный фестиваль приглашает на совместные заезды, открывать новые места и наслаждаться приятной компанией, крутя педали. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
  • В 21 час в городище Раквере пройдет первый эстонский общий праздник поэзии. Поэтический поход пройдет через четыре разных эпохи, их лучшие произведения представят 35 популярных актеров и общественных деятелей Эстонии.
  • В 22 часа Curly Strings выступит на фестивале Ruhnurahu на острове Рухну. 
  • С 17 по 19 августа Пийп и Туут будут давать представления в Королевском саду в Копенгагене под музыкальное сопровождение будут Сийма Аймла и Анны Регины Кальк. Пара клоунов представит зрителям Эстонию через призму свойственного им юмора.

СУББОТА, 18 АВГУСТА

  • В 12 часов на выставочном поле Луйге начнется показ эстонских гончих Эстонского союза собаководов.
  • Состоится первый День природы Эстонии, который будет включать в себя полсотни событий, знакомящих с природой Эстонии и ее разнообразием. В День природы Эстонии природные центры, музеи, объединения и общества приглашают получше узнать природу Эстонии, научиться ценить ее и беречь. Список мероприятий можно найти на странице www.ev100.ee/et/eesti-looduse-paev.
  • В 10 часов начнется праздничное открытие Дня природы Эстонии. День начнется с совместного похода, маршрут которого начнется у церкви Ярва-Мадизе, пройдет через болото Кодру и закончится в Варгамяэ. В 12 часов в музее А. Х. Таммсааре начнется торжественная церемония открытия дня природы, на которой с речью выступит премьер-министр Юри Ратас.
  • В 20 часов в Вырумаа, в деревне Люмату начнется представление «Вечер – таинственное море. Беспокойный покой Эдгара Вальтера»
  • В 21 час в Кярдла стартует второй заезд Tour d’ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю через 11 городов Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
  • В 21 час в Кяйна на острове Хийумаа начинается первый Ночной певческий праздник Хийумаа. Планируется выступление хоров Хийумаа, исполняющих произведения известного композитора острова. Остальные песни предназначены для совместного исполнения вместе с публикой. Также будут представлены стихотворения и шутки Хийумаа.
  • В 22 часа Curly Strings выступят в Харьюмаа, в деревне Ванамыйза, на ярмарке изделий ручной работы. 
  • Начинается I этап общего похода RMK Пенийыэ – Аэгвийду. RMK организует большой совместный поход по всей Эстонии.
  • ЭР100 в каждой деревне: 18 августа в деревне Сыранду будет открыто обновленное здание спасательной команды. К августу юбилейного лета спасательная команда получит новую крышу, а в здании будет построена кухня. Чтобы сделать подарок Эстонии и местному обществу, свои силы объединили местные добровольцы.
  • ЭР100 в каждой деревне: по инициативе общества культуры Kevade и пихтлаской дружины Naiskodukaitse в деревне Кыльяла будут посажены декоративные яблони. Чтобы отметить это событие, также будет организован поход «По серебристо-белым тропам».
  • 18-19 августа в Вильяндимаа пройдет II этап первой в Эстонии серии соревнований ездовых собак Estonian Dryland Cup

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

  • Юбилейный поход ЭР100: в 15 часов из порта Кабернеэме стартует поход на каяках на красивый остров Колга, в ходе которого можно будет открыть красивый и нетронутый островок – Перассаар.
  • В 16 часов в Силламяэ начинается тур оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы». На концертах, проходящих в восьми приграничных местах, помимо оркестра Департамента полиции и погранохраны, также выступят Тынис Мяги, Лийзи Койксон, Отть Лепланд, Мари Калькун, Карл-Эрик Таукар и Мари Юрьенс. Дирижер – Хандо Пыльдмяэ. Все концерты бесплатные.
  • В 19 часов на Таллиннском певческом поле начнется совместное пение ЭР100. В первой части крупного музыкального мероприятия «Сила песни» под управлением ведущих певцов 100 минут подряд будут исполняться разные песни. Затем последует концерт «Гул столетия», во время которого можно будет подпевать многим любимым эстонским группам и артистам. Присоединиться к совместному пению можно будет на Таллиннском певческом поле, а также посредством прямого телевизионного включения в любых других местах Эстонии или за рубежом. На данный момент создано уже более 35 специальных мест для совместного пения по всей Эстонии. Затем последует «Гул столетия», когда можно будет подпевать многим любимым эстонским группам и артистам.
  • В 20 часов в туристическом центре национального парка Соомаа пройдет мероприятие общих походов RMK «Композитор Март Саар и музыка, написанная под вдохновением от природы национального парка Соомаа». Участникам похода и всем заинтересованным о Марте Сааре и природе Соомаа расскажет Хендрик Рельве. Мероприятие для всех бесплатное, регистрация: http://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1381
  • В 20 часов в Вырумаа, в деревне Люмату, начнется представление «Вечер – таинственное море. Беспокойный покой Эдгара Вальтера»
  • В 20 часов в Пайде на Валлимяги начнется традиционный певческий праздник «Vaba Rahva Laul». Участие примут певцы: Марко Матвере, Сийри Сисаск, Койт Тооме, Неле-Лийс Вайксоо, Борис Лехтлаан, Вальтер Соосалу, Оливер Леппик и др.; кроме того, на сцене будет более тысячи хоровых певцов со всей Эстонии. Певцам аккомпанирует ансамбль Урмаса Латтикаса. 
  • В 21 час в Курессааре стартует третий заезд Tour d’ÖÖ. 
  • В 21 час в зоне для палаток в Вызу начнется мероприятие совместных походов RMK «Ajavaod в Пикакозе». Истории летнего домика в Пикакозе расскажут актеры Харриет Тоомпере и Гвидо Кангур, также будут показаны отрывки передачи ETV «Ajavaod». О музыкальном настроении позаботится ансамбль UMA (Алексей Сакс – труба и Роберт Юрьендаль – гитара). Мероприятие для всех бесплатное, регистрация: http://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1388
  • 19 августа пройдет этап Оанду – Вызу большого совместного похода RMK.
  • 19 августа в Риге пройдет волейбольный матч, в котором национальные команды Эстонии и Латвии встретятся в год 100-летия обеих стран на отборочной игре Чемпионата Европы. Кроме того, в рамках мероприятия «Раскрасим Ригу синим!» 18 августа в Риге на стадионе Skonto пройдет большой международный волейбольный турнир среди любителей Lido VolleFest, в котором примет участие сотня команд из Эстонии и Латвии.

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА 

  • В 10 часов в Эстонском музее истории начнется День замка Маарьямяэ. Пройдут экскурсии, показы фильмов и мастерские для детей. Вечер закончится концертом «Рай на земле» с участием Ленны Куурмаа, Лийны Вахтрик и Пирет Крумм. 
  • В 11 в Таллиннской телебашне пройдет семейный день в честь Дня восстановления независимости. На семейном дне Кайтселийт, Силы обороны, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны ознакомят со своей деятельность, пройдут мастер-классы, показы фильмов и многое другое. Мероприятие бесплатное.
  • В 12 в церкви Михкли в Йыхви пройдет праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости, который организован городской управой Йыхви для местных жителей.
  • В 13 часов в Пайде состоится съезд мотоциклов с колясками «ЭР100, или 100 мотоколясок». Чтобы отметить столетний юбилей Эстонской Республики, будут собраны 100 мотоциклов с колясками.  В 14 часов стартует парад-заезд по маршруту Пайде–Вяэтса–Тюри–Пайде.
  • В 16 часов концертный тур «Вдоль границы» доберется до Алатскиви. 
  • В 17 на Ратушной площади в Таллинне начнется концерт «ÉIREESTI 1988-2018». Музыканты из Ирландии и Эстонии поздравят Эстонию в День восстановления независимости совместным концертом и отметят тридцатилетие с первого совместного культурного обмена, который укрепил дружбу между двумя странами и народами.  Выступят народные музыканты из Ирландии, Йохансоны, Криста Цитра Йоонас и Индрек Калда, концерт завершится выступлением Биргит.
  • В 17 часов в Доме братства черноголовых начнется концерт, который станет совместным поздравлением Эстонии в честь ее столетия от хора девушек Ellerhein и детского хора Токио.
  • В 17 часов в церкви св. Марии в Отепяэ в честь Дня восстановления независимости даст концерт Прийт Петерсон. На гитаре будут исполнены произведения Баха, Понче, Лауро, Барриоса. Вход на концерт свободный.
  • В 17 часов в доме культуры Вана-Выру откроется выставка Марге Монко «Смех до слез», которая является частью большого проекта «Художники в коллекциях» в рамках творческой программы ЭР100.   
  • В 18 часов в розовом саду дворца Кадриорг начнется прием президента Эстонской Республики, прямую трансляцию которого будет вести ETV.
  • В 19 часов в Нарвском замке начнется мастерская творческого проекта ЭР100 «Огненная книга». С 20 до 28 августа в рамках творческого проекта ЭР100 «Огненная книга» по Эстонии будет передвигаться уникальная гончарная печь. Художники из студии ажурной керамики вместе с людьми увековечат в произведениях из глины послания и пожелания ко дню рождения Эстонии. Мастерские совместного творчества пройдут в семи городах Эстонии. Художники студии ажурной керамики Урмас Пухкан, Кярт Сеппель, Айги Орав, Кюлли Кыйв, Лаури Килуск, Кадри Пярнаметс и Сергей Исупов будут в течение летней праздничной недели путешествовать по окрестностям и создавать из местных материалов в общих мастерских объекты из глины.
  • В 19 часов в сельском центре Метсанурме начнется мероприятие в рамках совместного похода RMK, где истории края Местанурме поведают люди из местной общины. На мероприятие приглашаются все желающие http://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1382.
  • В 20 часов в месте для разведения костра в Айду-Лийва начнется вечер историй в рамках совместного похода RMK «Потерянные деревни карьера Айду». У костра истории о потерянных деревнях и их жителях путешественникам и всем остальным поведают актеры Гуйдо Кангур и Тыну Раадик, который позаботится и о музыкальном сопровождении.
  • В 21 час в Пярну стартует четвертый из серии заездов Tour d´ÖÖ
  • В 22 часа на площадке Валликяэр в Пярну в первый и последний раз будет представлена постановка под открытым небом «Столетняя ночь», основанная на местном фольклорном наследии. Самый большой подарок в честь ЭР100 в Пярнумаа на сцене представят 700 выступающих.
  • Большой совместный поход RMK: Этап Вана-Вигала – Рабивере. Во время двухдневного велосипедного похода будет пройдено в общей сложности 67 км. 
  • Большой совместный поход RMK: Этап Вызу – Ныммевески, дневная пешая дистанция 15 км.
  • Большой совместный поход RMK: Этап Кантси – Вылинги. Во время трехдневного похода будет преодолено на велосипедах в общей сложности 157 км.
  • Путешествующая летом по всей Эстонии передвижная морская школа «Друг моря» сделает 20-26 августа остановку в Сыру, где все интересующиеся смогут заняться изучением связанных с водой спортивных видов спорта и безопасности на воде.
  • ЭР100 в каждой деревне: Деревня Рообака на Сааремаа отметит 100 день рождения Эстонской Республики рождением своего собственного флага и достойным флага праздником. 
  • В период 20-22 августа и 26 августа в рамках Балтийских дней кино в Вильнюсе пройдет показ фильмов Эстонии и Литвы. Из эстонских фильмов будут показаны «Ноябрь» (реж. Райнер Сарнет), «Мужчина с моим лицом» (реж. Андрес Маймик, Катрин Маймик) и документальный фильм «Хиппи Советов» (реж. Терье Тоомисту). Фильмы представит актер Райн Толк и продюсер Лийз Лепик.

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

  • В 11 часов в волостном доме на центральной площади в Кярдла волостному старейшие будет вручен первый экземпляр «Календаря хийумааских шведов на 2019 год Dagösvensk Almanacka 2019».
  • В 15 часов на Культурном километре перед Котлом культуры в Таллинне будет открыта экспозиция Памелы Павлович в рамках серии pop-up фотовыставок ЭР100 в Пыхья-Таллинне.
  • В 19 часов в Вярска начнется концерт Оркестра полиции и погранохраны «Вдоль границы». Концертный тур пройдет в течение праздничной недели в разных приграничных местах от Силламяэ до Таллинна. Оркестр совместно с известными солистами представит свежие патриотичные песни.
  • В 19 часов в Таллинне на Тоом-Кооли, 9 пройдет показ постановки «Вид на миллион». В постановке Таллиннского городского театра и Театра старого Баскина в театральной серии ЭР100 «История века» отражены 2000-2010 года.
  • В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества».
  • В 21 час в Вильянди стартует пятый из серии заездов Tour d´ÖÖ летней праздничной недели. 
  • Юбилейные походы ЭР100: в 20:30 в карьере Румму начнется поход открытий, который увлечет на световых плотах открывать с 8-метровой высоты подводные леса, спящих на макушках деревьев щук и крыши домов, проплывающие под плотами.
  • Передвигающаяся по Эстонии художественная инициатива «Огненная книга» прибудет в Хуторской музей сету. 
  • Большой совместный поход RMK: Этап Ныммевески – Кальмеоя, пешая дневная дистанция 16 км.

СРЕДА, 22 АВГУСТА

  • В 16 часов в галерее Валгаского музея откроется выставка Райта Розина в рамках коллективного исследования о границах и свободе границ Танеля Рандера.
  • В 18 часов начнется открытие обновленного центра города Валга, который был построен в рамках архитектурной программы «Хорошее общественное пространство». Праздничный вечер завершится фейерверком в 22 часа и ночным богослужением в 23 часа в валгаской церкви Яани.
  • В 19 часов на только открывшейся центральной площади Валга пройдет выступление концертного тура Оркестра полиции и погранохраны «Вдоль границы».
  • В 19 часов в деревне Камари в Ярвамаа выступят Curly Strings
  • В 19 часов в Вардья вблизи Вильянди начнется проект совместного творчества в рамках инициативы ЭР100 «Огненная книга»
  • В 19 часов в Таллинне на Тоом-Кооли 9 пройдет постановка «Вид на миллион». В постановке Таллиннского городского театра и Театра старого Баскина в театральной серии ЭР100 «История века» отражены 2000-2010 года.
  • В 21 часов в Валга стартует шестой из заездов тура Tour d'ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю через 11 городов Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
  • В 22 часа у кострища Вылинги начнется открытый вечер у костра в рамках совместного похода RMK. Отрывки из романа Эдуарда Вильде «Пророк Мальтсвет» прочтет актер Уку Уусберг под аккомпанемент гитариста Индрека Круусимаа. 
  • Большой совместный поход RMK: Этап Ярви Пиккярве – Паукярве, дневная пешая дистанция составит 5 км.
  • Большой совместный поход RMK: Этап Пунасоо – Аэгвиду. На четырехдневном этапе будет преодолено в общей сложности 122 км.  
  • 22 августа стартует Лесной университет 2018, который выбрал в юбилейный год своей темой «Эстония 100, 100 Эстоний». Первую лекцию прочтет Рейн Таагепера, также выступят Евгений Осиновский, Вальдур Микита, Аарне Салувеэр и многие другие.
  • 22 августа 12 эстонских альпинистов планируют подняться на горную вершину Эстония, они отправились в экстремальное юбилейное путешествие ЭР100 7 августа.
  • Балтийские дни кино доберутся до Таллинна. В юбилейный год ЭР100 в Таллинне будет предложена возможность ознакомиться с латышскими и литовскими лучшими художественными фильмами последнего времени. В то же время в Вильнюсе и в Риге будут показаны эстонские художественные фильмы. В Таллинне показ фильмов продлится до 23 августа.

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

  • В 13 часов в Кадриорге, в художественном музее KUMU, при участии президента Керсти Кальюлайд пройдет торжественная презентация совместного проекта 21 эстонского художника «Свобода в 21 веке». В течение года были завершены произведения 21 художника, в числе которых Рауль Меэль, Марко Мяэтамм, Прийт Пярн, Kiwa, Лауренциус, Навитролла, Юри Аррак, Леонард Лапин, Харди Вольмер, Пеэтер Аллик, Яан Тоомик, Маарит Мурка и другие.
  • В 18 часов на Маарьямяэ пройдет открытие мемориала в память жертв коммунистического режима в Эстонии в 1940–1991 годы. Мемориал состоит из двух частей: «Путь» и «Домашний сад». В 12 часов прозвучат торжественные речи, пройдет освящение мемориала и возложение венков.
  • В 19 часов в Русском театре состоится премьера спектакля «Будет /не будет: Эстония через 100 лет». Совместная постановка Русского театра, творческого объединения Audiokinetica и школьников в театральной серии ЭР100 «История века» повествует о будущем.
  • В 19 часов в палаточной зоне Паукъярве на вечернем мероприятии у костра совместного похода RMK актер Роберт Аннус расскажет о тайнах ландшафтов Кырвемаа до и после советской оккупации. 
  • В 19 часов на пути совместного похода RMK в палаточной зоне Неэрути Ээсъярве состоится вечер у костра. У огня Анне Веесаар и Андре Маакер (гитара) вновь воскресят даму с мызы Поркуни. К участию приглашаются все заинтересованные.
  • В 18 часов в KUMU откроется выставка «Конрад Мяги», на которой будет представлено 40 произведений из основных творческих периодов Мяги. Выставка будет открыта до марта 2019 года.
  • В 19 часов в Музее нового искусства Пярну начнется проект совместного творчества в рамках инициативы ЭР100 «Огненная книга»
  • В 19 часов в деревне Варбусе в Пылвамаа на сцену выйдут Curly Strings.
  • В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества».
  • В 19 часов в Таллинне, в Церкви Святого Духа, пройдет концерт Corelli Music «Nocturnal. Dowland and Shakespeare». Выступят Иво Пости (контратенор) и Кристо Кяо (гитара).
  • В 20 часов Оркестр полиции и погранохраны выступит с концертным туром «Вдоль границы» в пограничном пункте Лилли. 
  • В 21 час в Выру стартует общий заезд Tour d'ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю через 11 городов Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
  • В 22 часа в доме природы Симисалу начнется открытый вечер у костра совместного похода RMK «Тийт из Хундипалу – сильный мужчина из Кырвемаа». На радость всех участников похода в Тийта из Хундипалу в этот вечер воплотится актер Маркус Луйк, музыкальное настроение создаст Индрек Круузимаа.
  • Большой совместный поход RMK: Этап Вылинги – Аэгвийду, трехдневний поход пройдет как на велосипедах, так и пешком.
  • Большой совместный поход RMK: Этап Деревня викингов – Аэгвийду. В течение трехдневного похода пешком будет пройдена общая дистанция 54,5 км.
  • Большой совместный поход RMK: Этап Ярви Пиккъярве – Паукъярве, дистанция 5 км будет пройдена пешком.
  • 23 и 24 августа в рамках Балтийских дней кино в Риге будут показаны свежие фильмы из Эстонии и Литвы. Из эстонских фильмов будут показаны «Ноябрь» (реж. Райнер Сарнет), «Дядя с моим лицом» (реж. Андрес Маймик, Катрин Маймик) и документальный фильм «Советские хиппи» (реж. Терье Тоомисту). Фильмы представит актер Райн Толк и продюсер Лийз Лепик.
  • 23-27 августа в Японии пройдет Международный анимационный фестиваль в Хиросиме, на котором в честь ЭР100 публике будет представлен широкий выбор анимационных фильмов из Эстонии. Анимационный фестиваль в Хиросиме – один из старейших и важнейших событий в мире анимационного кино в Азии и во всем мире, который проводится раз в два года.

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

  • В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества".
  • В 20 часов в деревне Рутья в Ляэне-Вирумаа выступят Curly Strings
  • Юбилейный поход ЭР100: в 20:30 в карьере Румму начнется поход открытий, который увлечет на световых плотах открывать с 8-метровой высоты подводные леса, спящих на макушках деревьев щук и проплывающие под плотами крыши домов.
  • В 21 час в Тарту стартует восьмой из заездов большого тура Tour d'ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю через 11 городов Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
  • В 21 час у места для костров Воозе пройдет открытый вечер у костра совместного похода RMK «Укуару». Свою интерпретацию вальса Укуару Арво Пярта представят UMA (Алексей Сакс на трубе и Роберт Юрьендаль на гитаре), Тыну Раадик и Индрек Круузимаа. Также будут представлены отрывки из любимого фильма Лейды Лайус «Укуару».
  • Большой совместный поход RMK: Этап Хийевески –Аэгвийду. Продолжится поход между Икла и Аэгвийду от зоны палаток в Хийевески. В течение дня будет пройден пешком 21 км и к вечеру будет достигнуто место для костров Ноку.
  • Большой совместный поход RMK: Четвертый этап тропы Пенийыэ – Аэгвийду с гор Паункюла в Аэгвийду продлится 2 дня. Этап начнется от места для костров Паункюла и в течение двух дней будет пешком преодолено 22 км.
  • Большой совместный поход RMK: продолжится поход из Оанду в Аэгвийду этапом Паукъярве - Юсси.
  • Проходящая по Эстонии творческая программа «Огненная книга» прибудет в крепость Курессааре на Сааремаа.
  • 24-25 августа в Нарве пройдет лаборатория городского пространства «НАРВА – ДЕТРОЙТ: постиндустриальные приграничные города – куда дальше?». Международная лаборатория городского пространства соберет нарвских и международных специалистов, чтобы вместе поработать над развитием городского пространства в критичном положении, а также исследовать и опробовать решения для поддержки жилого пространства. 

СУББОТА, 25 АВГУСТА

  • В 9 часов в Таллинне на стадионе A. Le Coq Arena начнется турнир «Firmade Jalgpall 2018». В честь 100-летия Эстонской Республики организуется мощный футбольный турнир среди предприятий, ожидается, что в мероприятии примут участие до 100 компаний.
  • В 10 часов в Аэгвийду начнется чемпионат Эстонии в технике велопоходов. Это событие позволит определить чемпионов среди команд Эстонии по технике велосипедных походов, оно также призвано популяризировать развитие велопоходов в Эстонии как спорта.
  • В 12 часов начинается эстафета вокруг озера Выртсъярв. Старт будет дан от церкви Святого Мартина в Ранну. Гонка будет проходить с двух сторон озера Выртсъярв (50 + 50 км) и закончится на певческом поле в Мустла. 
  • В 12:30 на Таллиннском ипподроме начнется предварительный забег «Кубка ЭР100». В течение дня также пройдет игра, знакомящая с историей ипподрома и правилами соревнований, будут организованы экскурсии и катание на лошадях. Мероприятие открыто для всех интересующихся.
  • В 14 часов на певческом поле Вильянди начнется Праздник песни и танца для людей с особыми потребностями. Люди с особыми потребностями проведут в юбилейный год ЭР100 свой праздник песни и танца, посвященный дню рождения республики. 
  • В 14:30 в портовом сарае острова Прангли пройдет летняя постановка «Eestirand. По курсу надежды». Летняя постановка представит зрителям забытую историю из прошлого Эстонии, драматичную историю со счастливым концом героического спасения в 1941 году с судна «Eestirand» тысяч жителей Эстонии.
  • ЭР100 в каждой деревне: С целью отметить 100 лет Эстонской Республики и рекордно большое количество детей, идущих в школу в Рапламаа, в деревне Каева будет посажен ряд дубов.
  • В 14 часов в палаточной зоне RMK Никельярве начнется большой праздник походов RMK, который отметит ЭР100 и объединение троп совместного похода.
  • В 17 часов концертный тур «Вдоль границы» прибудет в Клоогаранна. Концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны с известными солистами и новыми патриотическими песнями на протяжении восьми дней будет передвигаться вдоль пограничных территорий от Силламяэ до Таллинна. 
  • В 17 часов на Площади свободы начнется концерт «Балтийский аккорд». Впервые в истории городские оркестры Таллинна, Риги и Вильнюса выступят на большом совместном концерте «Балтийский аккорд», чтобы отпраздновать сотый день рождения Эстонии, Латвии и Литвы. 
  • В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества».
  • В 19 часов в Русском театре будет показана постановка «Придет/не придет: Эстония через 100 лет».
  • В 19 часов начнется концерт Hочи древних огней фестиваля Nargen на Найссааре, где прозвучит новое произведение, созданное для голоса, электроники и симфонического оркестра. Под управлением Тыну Кальюсте и в исполнении ERSO прозвучит «Музыка на воде» Генделя, а также произведение «Голос ветра», созданный Юло Кригулем и Хассо Круллем специально для этого мероприятия. Солирует Кадри Вооранд. 
  • В 19 часов в Аэгвийду начинается летний слет любителей походов Эстонии. Спустя много лет, в этом году вновь пройдет летний слет любителей походов Эстонии. Также пройдет и большой заключительный праздник совместных походов RMK.
  • В 19 часов начинается XIV Таллиннский фестиваль камерной музыки, первый концерт которого состоится в Таллиннской ратуше, фестиваль является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль к юбилею Эстонской Республики. Фестиваль продлится до 2 сентября.
  • В 21 час в Нарве начинается совместный заезд Tour d’ÖÖ. 
  • В 21 час в Эльва начинается Tour d’ÖÖ
  • В 21 час начнется концерт Hочи древних огней фестиваля Nargen в Haven Kakumäe. Под управлением Тыну Кальюсте и в исполнении ERSO прозвучит «Музыка для королевского фейерверка» Генделя. Под вдохновением от огня также создано произведение «Голос ветра», написанное Юло Кригулем и Хассо Круллем специально для этого мероприятия.Солирует Кадри Вооранд. 
  • В 21 час Curly Strings выступают в деревне Лиймала, Ида-Вирумаа. 
  • На побережье Чудского озера будет создана 175-километровая Улица кухни Причудья. В завершение летней праздничной недели ЭР100 народ Эстонии приглашает к накрытому у Чудского озера праздничному столу, который протянется от Васькнарвы до Сааболда. Будут работать различные поп-ап кафе и рестораны.
  • По всей Эстонии зажгутся костры Ночи древних огней, которые завершат большую летнюю праздничную неделю ЭР100. Зажжем вместе на закате на берегах Балтийского моря костры, чтобы отметить десятилетие Ночи и столетие ЭР.  
  • Большой совместный поход RMK: Этап Юсси - Аэгвийду, дистанция дня длиной в 18,5 км будет пройдена пешком.
  • Художники студии ажурной керамики Урмас Пухкан, Кярт Сеппель, Айги Орав, Кюлли Кыйв, Лаури Килуск, Кадри Пярнаметс и Сергей Исупов будут в течение летней праздничной недели путешествовать по окрестностям и создавать из местных материалов в общих мастерских объекты из глины. Художественный проект ЭР100 «Огненная книга» будет находиться в Хийумаа, в Тубала.
  • 25-26 августа в Таллинне пройдет Ночь культуры, которая наполнит сердце Таллинна концертами, выступлениями, мастерскими, выставками и интересными экскурсиями, проходящими с обеда до полуночи.
  • 25 августа пройдет праздник ЭР100 норвежских эстонцев, организаторами которого являются ансамбли народного танца Эстонии «Викинги и тролли». Основное место деятельности викингов – Осло, троллей – Тронхейм. Танцоры из обеих групп родились и учились в Эстонии, они являются энтузиастами эстонской культуры. На вечеринке можно будет танцевать эстонские народные танцы, также будет представлена история танцевального фольклора.
  • 25 августа в Испании начнется велосипедный тур, отмечающий юбилейный год Эстонии. На протяжении трех недель будут преодолены такие внушающие трепет горные вершины, как Мон Венту, Коль Дю Турмале, Альто-де-Л'Англиру и Ла Камперона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

  • Юбилейный поход ЭР100: В 11 часов от Центра походов и лыжного спорта Кырвемаа начнется поход по болоту, это будет двухчасовой поход по болоту Койтъярве.
  • Юбилейные походы ЭР100: в 12 часов от порта Роограху стартует поход на байдарках «100 малых островов Эстонии: Виссулайд - Сельграху - Кадакалайд». В течение двухдневного похода участники будут открывать красивые острова Эстонии и их чудесную природу. 
  • В 16 часов концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы» прибудет в Таллинн, где на площади Вабадузе будет дан последний концерт тура.
  • В 17 часов Curly Strings дают концерт в деревне Иллука, в Ида-Вирумаа. 
  • В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества».
  • В 21 час совместный заезд Tour d’ÖÖ пройдет в Таллинне. 
  • Передвигающаяся по Эстонии художественная инициатива «Огненная книга» прибудет в Таллинн на Башенную площадь. 
  • В Тарту пройдет 12 Тартуский роликовый марафон. На крупнейшем скейтинговом мероприятии стран Балтии и Скандинавии любителей спорта ждут марафонская и полумарафонская дистанции, а также дистанция длиной в 10 километров. 
  • В рамках месяца поэзии 26 августа в национальном театре Финляндии пройдет вечер балтийской поэзии, где посетители смогут увидеть и услышать на сцене импорвизационную поэзию и скрипичную музыку.
  • На последней неделе августа столетие Эстонии, Латвии и Литвы в Хельсинки будет отмечено фестивалем «Эстония, Латвия и Литва х 100», в рамках которого пройдет вечер поэзии, просмотр фильмов, театральные представления и семинары.

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