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  • В День восстановления независимости Эстонии можно будет посетить башню Длинный Герман

В День восстановления независимости Эстонии можно будет посетить башню Длинный Герман

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Riigikogus kaeti riigikogu liikme Andres Ammase mälestuseks laud.

ФОТО: Liis Treimann

В понедельник, 20 августа, Рийгикогу празднует День восстановления независимости Эстонии и приглашает всех желающих посетить башню Длинный Герман, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Башня будет открыта для посетителей с 13:00 до 18:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.

В 11:15 у мемориального камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа с речью выступит Антс Веэтыусме – председатель правления клуба. От имени Рийгикогу венок к камню возложат спикер Эйки Нестор и вице-спикеры Энн Ээсмаа и Калле Лаанет.

В День восстановления независимости Эстонии в Белом зале замка Тоомпеа состоится и традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. Оно начнется в 12:00. С приветственной речью выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и премьер-министр Юри Ратас. С докладом выступит член клуба, председатель Конституционной Ассамблеи Тыну Антон.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые в 1990 году входили в Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонской Республики.

27 лет назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».

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