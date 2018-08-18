Мемориал жертвам коммунизма откроется 23 августа

Об этом сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции – ведомства, координирующего программу мероприятия.

«Двадцать третьего августа в Европе отмечают день памяти жертв тоталитаризма, на этот раз основное внимание будет уделено Эстонии. В рамках мероприятий этого дня открывается и мемориал жертвам коммунизма и состоится международная тематическая конференция», – сообщила ранее изданию член правления Эстонского института памяти Сандра Вокк.

Церемония открытия мемориала начнется в полдень, наряду с президентом в открытии примут участие почетный председатель Eesti Memento Лео Ыйспуу, бывший председатель Европейского центра сотрудничества и памяти и бывший депутат парламента Швеции Йоран Линдблад, министр юстиции Урмас Рейнсалу и представители Сил обороны. На церемонии будут представлены инсценировки и прозвучат хоровые песни, художественная часть церемонии будет поставлена Маргусом Кастепалу.

На церемонию приглашены министры юстиции или представители министерств стран ЕС и стран Восточного партнерства.

Открывающийся мемориал расположен на площади примерно в 30 000 кв. метров на холме Маарьямяэ в Таллинне. «На стены мемориала нанесены имена 22 000 человек, убитых и умерших о время репрессий в местах заключения, в тюрьмах или на поселениях», – сообщил член правления Эстонского института памяти Меэлис Марипуу. Имена тех, кто вернулся из тюрем или с поселений или же тех, информация о ком не была уточнена, на стены мемориала не заносились.

«В алфавитном порядке имена нанесены по 50 на стальные пластины, имена вырезаны лазером, пластины укреплены на стенах», – сказал Марипуу, по словам которого, у парковки размещен инфокиоск, в котором можно узнать, как точнее найти искомое имя на стенах.

Мемориал и памятник офицерам объединены в мемориал жертвам коммунистических преступлений в Эстонии, мемориал расположен на Маарьямяэ у дворцового парка в 800 метрах от Музея кинематографа. Войти в мемориал можно только со стороны Пирита теэ.

Стоимость мемориала 6,6 млн евро плюс налог с оборота, финансирование осуществляется на средства Эстонского фонда помощи репрессированным и средства из государственного бюджета.

По замыслу, мемориал состоит из двух частей: «пути» и «родного двора». Путь символизирует напоминающий туннель черный коридор, на стенах которого будут установлены таблички с именами жертв коммунизма и таблички без имен, напоминающие о безымянных жертвах. «Двор» – это углубление в склоне холма, в центре которого расположена площадка, окруженная яблонями.