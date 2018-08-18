Сегодня впервые проходит День природы Эстонии

«Друзей природы ожидает около полусотни мероприятий летней праздничной недели ЭР100, на которых под руководством лучших гидов можно будет открыть для себя окружающую нас флору и фауну», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Участников походов, мастерских и экскурсий ждут увлекательные встречи, например, с летучими мышами, а, может, и с волками, свои двери для посетителей откроют аэрологическая станция Таллинн-Харку и метеостанция Тарту-Тыравере», – перечислила некоторые из мероприятий Дня природы Соэ.