Сегодня впервые проходит День природы Эстонии

Сегодня, 18 августа, проходит общегосударственный День природы Эстонии. Второй день летней праздничной недели ЭР100 - это более 50 мероприятий, знакомящих с природой Эстонии и ее многообразием.
«Друзей природы ожидает около полусотни мероприятий летней праздничной недели ЭР100, на которых под руководством лучших гидов можно будет открыть для себя окружающую нас флору и фауну», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Участников походов, мастерских и экскурсий ждут увлекательные встречи, например, с летучими мышами, а, может, и с волками, свои двери для посетителей откроют аэрологическая станция Таллинн-Харку и метеостанция Тарту-Тыравере», – перечислила некоторые из мероприятий Дня природы Соэ.
В День природы Эстонии природные центры, музеи, объединения и общества приглашают всех на мероприятия, знакомящие с природой Эстонии и возможностями ее сохранения. Подробнее с программой дня природы можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/et/eesti-looduse-paev. Мероприятиеначнется с совместного похода из Ярва-Мадизе в Варгамяэ, после которого состоится торжественная церемония открытия Дня природы в музее А. Х. Таммсааре.
Мероприятия Дня природы Эстонии организуют Общество защиты природы Эстонии, Музей природы Эстонии, Центр управления государственными лесами, Фонд природы Эстонии, Looduse Omnibuss и многие другие.
Некоторые из мероприятий второго дня летней праздничной недели ЭР100:
- В 10 часов праздничное открытие дня природы Эстонии. Мероприятие начнется с совместного похода от церкви Ярва-Мадизе до Варгамяэ. В 12 часов в музее А. Х. Таммсааре - торжественная церемония открытия Дня природы.
- В 19 часов в рамках Дня природы начнется мероприятие «Белая ночь в Кейла-Йоа», во время которого в парке Кейла-Йоа засияют световые инсталляции, откроются мастерские, а на сцене выступит Вайко Эплик.
- В 21 час в Кярдла стартует второй заезд Tour d’ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут с 17 по 26 августа в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
- В 21 час в Кяйна на острове Хийумаа начнется первый Ночной певческий праздник Хийумаа. В программе выступление хоров Хийумаа, исполняющих произведения известного композитора острова, а также стихотворения Хийумаа.
- Начинается I этап общего похода RMK Пенийыэ – Аэгвийду. Чтобы отметить 100 юбилей Эстонии, Центр управления государственными лесами(RMK) организует большой совместный поход, который соберет любителей путешествий со всей Эстонии.
Больше информации ТУТ.
Важнейшие события летней праздничной недели ЭР100 будут показаны и на канале ETV.