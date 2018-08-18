ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вышла книга о древних путях и дорогах Эстонии

«Прежде чем приступить к написанию книги, я провел год в архиве, поставив цель проработать большинство из имеющихся материалов по истории дорог и транспорта Эстонии 20 века», – сказал автор книги и основатель Музея велосипедов Эстонии Валдо Прауст. «Так, к юбилейному году удалось собрать в книгу историю водных путей, шоссейных дорог, железных дорог, воздушных путей и всех видов транспорта Эстонии», – добавил Прауст.

По словам председателя руководящей группы ЭР100 Тийта Пруули, книга «100 лет дорог и транспорта Эстонии» создана специалистом и настоящим энтузиастом своего дела. «Валдо реконструировал сеть дорог доисторической эпохи и Средневековья, он также на протяжении 30 лет занимался историей железной дороги, старой техникой и средствами передвижения, поэтому его книга полна увлекательными фактами из истории развития дорог и транспорта Эстонии», – отметил Пруули.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.