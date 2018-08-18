Любители поэзии и панки отметили начало летней юбилейной недели ЭР100

Насладиться эстонской поэзией в городище Раквере собралось более 1800 человек.

«Лучшего начала летней праздничной недели ЭР100 невозможно пожелать», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «На уникальном празднике поэзии была создана особая атмосфера, благодаря которой в нас надолго останется желание открыть сборник стихотворений и погрузиться в стихотворные строки», – добавил Рохумаа.

«Эстонская поэзия вновь произвела глубокое впечатление», – сказал организатор первого общеэстонского праздника поэзии Эстонии Юллар Сааремяэ. «Организация события, объединяющего и превозносящего эстонскую поэзию, была давней задумкой, для реализации которой я собирался с силами вплоть до юбилейного лета. Благодаря поддержке партнеров и положительно настроенной публике в этот вечер нам и самим удалось создать поэзию», – добавил Сааремяэ.

Обзор эстонской поэзии был представлен более чем 35 поэтами, деятелями культуры и актерами. На сцене выступили Гармен Табор, Тоомас Сууман, Яан Таммсалу, Аапо Ильвес, Ханнес Кальюярв, Андрес Отс, Карл-Мартин Синиярв, Майан-Анна Кярмас, Пилле-Рийн Пурье, Рейн Рауд, Дорис Карева, Леэло Тунгал, Андрес Таранд и многие другие.

Программа общего праздника поэзии рассматривала четыре периода в истории Эстонии. Репертуар первого периода независимости Эстонии отобран Пилле-Рийн Пурье, стихотворения советской и зарубежной Эстонии выбрал Тоомас Сууман, стихотворения с момента восстановления независимости и до наших дней – Тийна Мяльберг, а подборку стихотворений эпохи пробуждения составил Юллар Сааремяэ.

По окончании праздника поэзии прошел концерт «10 лет панковскому певческому празднику», на котором был отмечен 10 юбилей панковского певческого праздника.