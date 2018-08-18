Любители поэзии и панки отметили начало летней юбилейной недели ЭР100

17 августа в Раквереском городище состоялось открытие праздничной юбилейной недели ЭР100.
Насладиться эстонской поэзией в городище Раквере собралось более 1800 человек.
«Лучшего начала летней праздничной недели ЭР100 невозможно пожелать», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «На уникальном празднике поэзии была создана особая атмосфера, благодаря которой в нас надолго останется желание открыть сборник стихотворений и погрузиться в стихотворные строки», – добавил Рохумаа.
«Эстонская поэзия вновь произвела глубокое впечатление», – сказал организатор первого общеэстонского праздника поэзии Эстонии Юллар Сааремяэ. «Организация события, объединяющего и превозносящего эстонскую поэзию, была давней задумкой, для реализации которой я собирался с силами вплоть до юбилейного лета. Благодаря поддержке партнеров и положительно настроенной публике в этот вечер нам и самим удалось создать поэзию», – добавил Сааремяэ.
Обзор эстонской поэзии был представлен более чем 35 поэтами, деятелями культуры и актерами. На сцене выступили Гармен Табор, Тоомас Сууман, Яан Таммсалу, Аапо Ильвес, Ханнес Кальюярв, Андрес Отс, Карл-Мартин Синиярв, Майан-Анна Кярмас, Пилле-Рийн Пурье, Рейн Рауд, Дорис Карева, Леэло Тунгал, Андрес Таранд и многие другие.
Программа общего праздника поэзии рассматривала четыре периода в истории Эстонии. Репертуар первого периода независимости Эстонии отобран Пилле-Рийн Пурье, стихотворения советской и зарубежной Эстонии выбрал Тоомас Сууман, стихотворения с момента восстановления независимости и до наших дней – Тийна Мяльберг, а подборку стихотворений эпохи пробуждения составил Юллар Сааремяэ.
По окончании праздника поэзии прошел концерт «10 лет панковскому певческому празднику», на котором был отмечен 10 юбилей панковского певческого праздника.
Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.