Сб, 18.08.2018
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В Хаапсалу стартовал крупнейший в истории Tour d’ÖÖ

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ФОТО: Фото: Лийс Рейман/ЭР100

17 августа в Хаапсалу состоялся первый заезд крупнейшего в истории велотура Tour d’ÖÖ, в котором приняло участие более 120 человек. Совместные велосипедные заезды, посвященные летней праздничной неделе ЭР100, состоятся с 17 по 26 августа в 11 городах Эстонии.

«Летняя праздничная неделя ЭР100 началась очень динамично. 17 августа стартовало одно из крупнейших мероприятий недели – грандиозный тур велосипедной езды Tour d’ÖÖ», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Начавшиеся с Хаапсалу велосипедные заезды пройдут всего в 11 городах. Принять участие в заездах приглашаются все большие и маленькие друзья велосипедной езды, совместные поездки на велосипедах под силу практически всем», – добавила Соэ.

Маршрут Tour’d ÖÖ во время летней праздничной недели ЭР100:

17.08 – Хаапсалу

18.08  – Кярдла

19.08 – Курессааре

20.08 – Пярну

21.08 – Вильянди

22.08 – Валга/ Валка

23.08 – Выру

24.08 – Тарту

25.08 – Нарва и Эльва

26.08 – Таллинн

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости будет отмечено летней праздничной неделей, которая соберет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Летняя праздничная неделя ЭР100 начнется 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

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