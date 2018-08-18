В Хаапсалу стартовал крупнейший в истории Tour d’ÖÖ

«Летняя праздничная неделя ЭР100 началась очень динамично. 17 августа стартовало одно из крупнейших мероприятий недели – грандиозный тур велосипедной езды Tour d’ÖÖ», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ . «Начавшиеся с Хаапсалу велосипедные заезды пройдут всего в 11 городах. Принять участие в заездах приглашаются все большие и маленькие друзья велосипедной езды, совместные поездки на велосипедах под силу практически всем», – добавила Соэ.

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости будет отмечено летней праздничной неделей, которая соберет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Летняя праздничная неделя ЭР100 начнется 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.