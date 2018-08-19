Хоровое пение ЭР100 прозвучит cегодня по всему миру

«Музыкальные события летней праздничной недели ЭР100 предлагают много возможностей, чтобы отметить юбилейный год вместе в семьей и близкими», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. «Сегодня на Таллиннском певческом поле состоится Совместное пение ЭР100, к которому можно будет присоединиться и в более чем 40 других местах по всей Эстонии», – отметил Кастерпалу.

По словам Кастерпалу, подпевать приглашаются все желающие со всего мира. «Мы создали возможность присоединиться ко всемирному электронному сводному хору народа Эстонии в мобильном приложении и на домашней странице ЭР100. К хору можно присоединиться в любой точке мира», – добавил Кастерпалу.

Одновременно с Совместным пением ЭР100 на Таллиннском певческом поле пение песен состоится и в более чем 40 кихелькондах и городах Эстонии.Список мест, специально созданных для совместного пения песен, можно найти на домашней странице www.ev100.ee/et/yheslaulmine в разделе«Laulupesad üle Eesti». Следя за прямой трансляцией мероприятия на канале ETV и на домашней странице ЭР100, к пению можно присоединиться из любой точки Эстонии и мира.

Зарегистрироваться для участия во всемирном хоровом пении можно в мобильном приложении ЭР100 (https://www.ev100.ee/et/nutirakendus) или на домашней странице www.EV100.ee (прямая ссылка: https://www.ev100.ee/ru#suvenadal-19.08.2018). Для объединения всех участников всемирного электронного хора в подарок к столетию Эстонии мобильное приложение создало предприятие Telia Eesti AS.

Совместное пение «Сила песни» и последующий концерт «Гул столетия», организуемые фестивалем «Нарген», начнутся 19 августа на Таллиннском певческом поле в 19:00. Дополнительная информация о мероприятии на Таллиннском певческом поле и билетах находится на странице Piletilevi www.piletilevi.ee/est/piletid/ev100-uheslaulmine-nargenfestival-2018-243555/.

Некоторые из мероприятий третьего дня летней праздничной недели ЭР100:

В 16 часов в Силламяэ начинается концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы». На концертах, который пройдут в восьми приграничных населенных пунктах вместе в оркестром Департамента полиции и погранохраны выступят Тынис Мяги, Лийзи Койксон, Отть Лепланд, Мари Калькун, Карл-Эрик Таукар и Мари Юрьенс. Дирижер – Хандо Пылдмяэ. Все концерты бесплатные.

В 20 часов в туристическом центре национального парка Соомаа пройдет вечер у костра совместных походов RMK, на котором Хендрик Рельве расскажет расскажет участникам похода и всем заинтересованным о композиторе Марте Сааре и природе Соомаа. Мероприятие для всех бесплатное по предварительной регистрации.

В 20 часов в Пайде на Валлимяги начнется традиционный певческий праздник «Vaba Rahva Laul». Участие примут такие певцы, как Марко Матвере, Сийри Сисаск, Койт Тооме, Неле-Лийз Вайксоо, Борис Лехтлаан, Вальтер Соосалу, Оливер Леппик и другие, на сцену выйдет также более тысячи хоровых певцов со всей Эстонии. Певцам аккомпанирует ансамбль Урмаса Латтикаса.

В 21 час в Курессааре стартует третий заезд Tour d’ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.

В 21 час в палаточной зоне Вызу начнется мероприятие совместных походов RMK, на котором истории летнего домика в Пикакозе расскажут актеры Харриет Тоомпере и Гуйдо Кангур, о музыкальном настроении позаботится ансамбль UMA. Мероприятие для всех бесплатное по предварительной регистрации.

В Риге пройдет волейбольный матч, в котором национальные команды Эстонии и Латвии встретятся в год 100-летия обеих стран на отборочной игре Чемпионата Европы.