К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

"Вступлением к празднованию дня восстановления независимости стало по-настоящему эмоциональное и трогательное Совместное пение. То, что происходило на Таллиннском певческом поле, в разных местах Эстонии и по всему миру, стало настоящим чудом, -- сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. - Электронный сводный хор рос такими темпами, что нам пришлось продлить регистрацию для участия в нем".

Первоначально регистрация в электронный хор была открыта до 21 часа 19 августа, но в связи с большим интересом участников время регистрации было продлено до конца концерта Гул столетия до 00.30 20 августа. Больше всего - 21211 участников в сводном хоре народа Эстонии было из Харьюмаа. В Тартумаа принять участие в хоре зарегистрировалось 7380 человек, а в Пярнумаа 3045 человек. За рубежом к хору присоединилось 4498 участников.

Информацию о зарегистрировавшихся в хор участниках по уездам можно найти на странице http://www.ev100.ee/#suvenadal-19.08.2018

19 августа вечером Совместное пение ЭР100 состоялось на Таллиннском певческом поле и в более чем 40 кихелькондах и городах Эстонии, благодаря прямой трансляции мероприятия каналом ETV в пении песен можно было принять участие и дигитально. Совместное пение ЭР100 "Сила песни" и концерт "Гул столетия", состоявшиеся на Таллиннском певческом поле, были организованы фестивалем "Нарген".