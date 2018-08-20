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  • К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

К электронному хору Совместного пения ЭР100 присоединилось более 52 000 человек

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Ühislaulmine lauluväljakul.

ФОТО: Foto: Merilin Mändveer

акануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.

"Вступлением к празднованию дня восстановления независимости стало по-настоящему эмоциональное и трогательное Совместное пение. То, что происходило на Таллиннском певческом поле, в разных местах Эстонии и по всему миру, стало настоящим чудом, -- сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. - Электронный сводный хор рос такими темпами, что нам пришлось продлить регистрацию для участия в нем".

Первоначально регистрация в электронный хор была открыта до 21 часа 19 августа, но в связи с большим интересом участников время регистрации было продлено до конца концерта Гул столетия до 00.30 20 августа. Больше всего - 21211 участников в сводном хоре народа Эстонии было из Харьюмаа. В Тартумаа принять участие в хоре зарегистрировалось 7380 человек, а в Пярнумаа 3045 человек. За рубежом к хору присоединилось 4498 участников.

Информацию о зарегистрировавшихся в хор участниках по уездам можно найти на странице http://www.ev100.ee/#suvenadal-19.08.2018

19 августа вечером Совместное пение ЭР100 состоялось на Таллиннском певческом поле и в более чем 40 кихелькондах и городах Эстонии, благодаря прямой трансляции мероприятия каналом ETV в пении песен можно было принять участие и дигитально. Совместное пение ЭР100 "Сила песни" и концерт "Гул столетия", состоявшиеся на Таллиннском певческом поле, были организованы фестивалем "Нарген".

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, которая объединяет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице http://www.ev100.ee

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