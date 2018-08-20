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Пярну зовет провести "Столетнюю ночь"

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Etenduses "Saja-aastane öö" lööb kaasa ligemale 700 osatäitjat, kes nädalavahetusel Vallikääru aasal usinalt proove tegid.

ФОТО: Lilli Tölp /

Сегодня, 20 августа, в рамках летней праздничной недели ЭР100 в Пярну состоится премьера постановки «Столетняя ночь», во время которой в исполнении 700 артистов на сцене будут представлены новые произведения народной музыки и танца, основанные на местных преданиях. В сотый юбилейный год восстановление независимости Эстонской Республики отмечается летней праздничной неделей ЭР100, в программу которой входит более 200 событий.

«Одной из важнейших вех в истории Эстонии является 20 августа, когда Эстонское государство вновь было объявлено независимым», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «В юбилейный год мы отмечаем восстановление независимости Эстонии летней праздничной неделей. Мы усердно строили свое государство, и в юбилейном году настало время, чтобы наслаждаться созданным», – отметил Рохумаа.

По словам руководителя крупных мероприятий ЭР100 Маргуса Кастерпалу, в честь годовщины восстановления независимости по всей Эстонии проходит множество концертов, событий в мире искусства и мероприятий для всей семьи. «Одним из самых незаурядных событий станет «Столетняя ночь» в Пярну, которая основана на преданиях и легендах города, в котором родилась Эстонская Республика», – добавил Кастерпалу.

Постановка под открытым небом «Столетняя ночь» начнется в 22 часа в Пярну в Валликяэр. Произведения народной музыки и танца в новой аранжировке, основанные на старинных инструментальных произведениях, песнях и народных играх Пярнумаа, будут представлены 700 артистами. Также будут показаны и совершенно новые танцы. Концерт для всех бесплатный.

Некоторые из мероприятий четвертого дня летней праздничной недели ЭР100:

  • В 10 часов в Эстонском музее истории начнется день замка Маарьямяэ. Пройдут экскурсии, показы фильмов и мастерские для детей. Вечер закончится концертом «Рай на земле» с участием Ленны Куурмаа, Лийны Вахтрик и Пирет Крумм. 
  • В 11 часов в Таллиннской телебашне пройдет семейный день в честь Дня восстановления независимости. На семейном дне Кайтселийт, Силы обороны, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны на бесплатных мероприятиях ознакомят со своими организациями, а также пройдут мастер-классы, показ фильмов и многое другое.
  • В 12 часов в церкви Михкли в Йыхви пройдет праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости, который организован городской управой Йыхви для всех местных жителей.
  • В 16 часов концертный тур «Вдоль границы» доберется до Алатскиви. Оркестр Департамента полиции и погранохраны совместно с известными артистами даст бесплатный концерт.
  • В 17 часов на Ратушной площади в Таллинне начнется концерт «ÉIREESTI 1988-2018». Музыканты из Ирландии и Эстонии поздравят Эстонию в день восстановления независимости совместным концертом и отметят тридцатилетие с первого совместного культурного обмена, который укрепил дружбу между двумя странами и народами.
  • В 17 часов в Доме братства Черноголовых начнется  концерт  хора девушек Ellerhein и детского хора Токио.
  • В 17 часов в церкви св. Марии в Отепяэ в честь Дня восстановления независимости даст концерт Прийт Петерсон. На гитаре будут исполнены произведения Баха, Понче, Лауро, Барриоса.
  • В 17 часов в доме культуры Вана-Выру откроется выставка Марге Монко «Смех до слез», которая является частью большого проекта «Художники в коллекциях» в рамках художественной программы ЭР100.   
  • В 18 часов в розовом саду дворца Кадриорг начнется прием президента Эстонской Республики, прямую трансляцию которого будет вести ETV.
  • В 19 часов в Нарвском замке начнется мастерская творческого проекта ЭР100 «Огненная книга». С 20 до 28 августа в рамках творческого проекта ЭР100 «Огненная книга» по Эстонии будет передвигаться уникальная гончарная печь. Художники из студии ажурной керамики вместе с людьми увековечат в произведениях из глины послания и пожелания ко дню рождения Эстонии. Мастерские совместного творчества пройдут в семи городах Эстонии.
  • В 21 час в Пярну стартует четвертый из серии заездов Tour d´ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие. 
  • С 20 по 22 августа и 26 августа в рамках Балтийских дней кино в Вильнюсе пройдет показ фильмов производства Эстонии и Литвы.

Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

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