Сегодня середина летней праздничной недели ЭР100

«Летняя праздничная неделя ЭР100, посвященная празднованию годовщины восстановления независимости Эстонии, уже подарила незабываемые эмоции и объединила людей в праздновании важных для страны событий», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ . «И первый общеэстонский праздник поэзии в Раквере, и День природы Эстонии, и Совместное пение ЭР100 посетило невероятно много людей», – добавила Соэ.

По словам Маарьи-Лийзы Соэ, в рамках программы летней праздничной недели ЭР100 каждый сможет найти для себя события по душе. «Сегодня концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы» сделает остановку в Вярска, любители велосипедной езды отправятся в заезд Tour d’ÖÖ в Вильянди, а проект совместного творчества художественной программы ЭР100 «Огненная книга» прибудет в Хуторской музей сету. Этими турами на все сто отметим юбилейное лето!» – добавила Соэ.