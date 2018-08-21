Сегодня середина летней праздничной недели ЭР100

Летнюю праздничную неделю ЭР100 21 августа продолжают концерты, театральные постановки и походы. Всего с 17 по 25 августа состоится более 200 событий и мероприятий.
«Летняя праздничная неделя ЭР100, посвященная празднованию годовщины восстановления независимости Эстонии, уже подарила незабываемые эмоции и объединила людей в праздновании важных для страны событий», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «И первый общеэстонский праздник поэзии в Раквере, и День природы Эстонии, и Совместное пение ЭР100 посетило невероятно много людей», – добавила Соэ.
По словам Маарьи-Лийзы Соэ, в рамках программы летней праздничной недели ЭР100 каждый сможет найти для себя события по душе. «Сегодня концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы» сделает остановку в Вярска, любители велосипедной езды отправятся в заезд Tour d’ÖÖ в Вильянди, а проект совместного творчества художественной программы ЭР100 «Огненная книга» прибудет в Хуторской музей сету. Этими турами на все сто отметим юбилейное лето!» – добавила Соэ.
Некоторые из мероприятий пятого дня летней праздничной недели ЭР100:
- В 11 часов в волостном доме на центральной площади в Кярдла волостному старейшине будет вручен первый экземпляр «Календаря хийумааских шведов на 2019 год Dagösvensk Almanacka 2019».
- В 15 часов на Километре культуры перед Котлом культуры в Таллинне будет открыта экспозиция Памелы Павлович в рамках серии pop-up фотовыставок ЭР100 в Пыхья-Таллинне.
- В 19 часов в Вярска начнется концерт оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы». Концертный тур пройдет в течение праздничной недели в разных приграничных местах от Силламяэ до Таллинна. Оркестр представит новые патриотические песни совместно с известными солистами.
- В 19 часов в Таллинне на Тоом-Кооли, 9 пройдет показ постановки «Вид на миллион». В постановке Таллиннского городского театра и Театра старого Баскина в театральной серии ЭР100 «История века» отражены 2000-2010 года.
- В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества», входящая в серию театральных постановок ЭР100 «История века». События в постановке Эстонского драматического театра и Nargen Opera относятся к периоду 2010–2020.
- В 21 час в Вильянди стартует пятый из серии заездов Tour d´ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
- Юбилейные походы ЭР100: в 20:30 в карьере Румму начнется поход открытий.
- Передвигающаяся по Эстонии художественная инициатива «Огненная книга» прибудет в Хуторской музей сету. Художники студии ажурной керамики Урмас Пухкан, Кярт Сеппель, Айги Орав, Кюлли Кыйв, Лаури Килуск, Кадри Пярнаметс и Сергей Исупов путешествуют в течение летней праздничной недели по Эстонии и создают из местных материалов в общих мастерских объекты из глины.
- Большой совместный поход RMK: Этап Ныммевески – Кальмеоя, пешая дневная дистанция которого составит 16 км.