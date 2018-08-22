В Валга откроется новая центральная площадь

«Несмотря на то, что события летней праздничной недели ЭР100 проходят по всей Эстонии, сегодня все внимание сосредоточится на городе Валга», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Город решил широко отметить одно из важнейших событий юбилейного лета. Новая площадь Валга будет сразу же взята в пользование для проведения на ней последующих концертов и прочей совместной деятельности», – отметил Рохумаа.