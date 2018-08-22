В Валга откроется новая центральная площадь

Сегодня, 22 августа, события летней праздничной недели ЭР100 сосредоточатся на городе Валга. В 18 часов откроется новая центральная площадь Валга, после чего состоится концерт оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы», и пройдет совместный велосипедный заезд тура Tour d’ÖÖ по улицам города.
«Несмотря на то, что события летней праздничной недели ЭР100 проходят по всей Эстонии, сегодня все внимание сосредоточится на городе Валга», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Город решил широко отметить одно из важнейших событий юбилейного лета. Новая площадь Валга будет сразу же взята в пользование для проведения на ней последующих концертов и прочей совместной деятельности», – отметил Рохумаа.
Новая центральная площадь Валга, которая была создана в рамках приуроченной к столетию Эстонской Республики архитектурной программы «Хорошее общественное пространство», будет открыта в 18 часов. В 19 часов юбилейные празднования на новой площади продолжатся концертом оркестра Департамента полиции и пограничной охраны «Вдоль границы».
В 21 час в Валга состоится шестой заезд посвященного столетию Эстонии велотура Tour d’ÖÖ. Вечер завершится в 22.30 фейерверком и ночным богослужением в валгаской церкви Яани.
Некоторые из мероприятий шестого дня летней праздничной недели ЭР100:
- В 16 часов в галерее Валгаского музея откроется выставка Райта Розина в рамках коллективного исследования о границах и свободе границ Танеля Рандера.
- В 19 часов в деревне Камари в Ярвамаа выступит ансамбль Curly Strings. В юбилейный год ансамбль Curly Strings большим туром отмечает и 30-летие членов группы, и 100 день рождения Эстонской Республики.
- В 19 в Вардья вблизи Вильянди начнется проект совместного творчества в рамках инициативы ЭР100 «Огненная книга». В летнюю праздничную неделю ЭР100 «Огненная книга» совершает турне по Эстонии.
- В 19 часов в Таллинне на Тоом-Кооли, 9 пройдет постановка «Вид на миллион». В постановке Таллиннского городского театра и Театра старого Баскина в театральной серии ЭР100 «История века» отражены 2000-2010 года.
- В 22 часа у кострища Вылинги начнется открытый вечер у костра в рамках совместного похода RMK. Отрывки из романа Эдуарда Вильде «Пророк Мальтсвет» прочтет актер Уку Уусберг, о музыкальном сопровождении позаботится Индрек Круусимаа (гитара).
- 22 августа 12 эстонских альпинистов планируют подняться на горную вершину Эстония, они отправились в экстремальную юбилейную экспедицию ЭР100 7 августа.
- Балтийские дни кино доберутся до Таллинна. В юбилейный год ЭР100 в Таллинне будет предложена возможность ознакомиться с лучшими латышскими и литовскими художественными фильмами последнего времени. В то же время в Вильнюсе и в Риге будут показаны эстонские художественные фильмы. В Таллинне показ фильмов продлится до 23 августа.